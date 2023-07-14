ABD'li şirketten inanılmaz hizmet:Uzaya gönderilecek cenazeler güneşin etrafında dönecek

Haberin Devamı

Şimdiye kadar "uzay cenazesi" konseptiyle insan kalıntılarını uzay araçlarıyla dünya yörüngesine ya da Ay'a yollayan firma, "Voyager Memorial Space Flight" adlı görev kapsamında içinde insan külleri ve DNA örnekleri bulunan 196 kapsülü 330 milyon uzaklıkta bulunan, güneşin çevresindeki bir yörüngeye göndereceğini duyurdu. Böylece gönderilecek kapsüller güneşin çevresinde dönecek.

ARALARINDA ÜNLÜ İSİMLER VAR

Gerry ve Elizabeth Paulus, kalıntıları yakında uzayın derinliklerine inecek olan 200 kişiden biri.

Uzun gezileri sevdiğini söyleyen Elizabeth, son seyahatlerinin en güzel yolculukları olacağını düşünüyor. Gerry ise küçük bir parçasının bile binlerce yıl boyunca evreni keşfedeceğini bilmekten heyecan duyduğunu belirterek "Bu, kimsenin yapmadığı bir şeyi yapabilmemiz ve daha önce kimsenin gitmediği yerlere gidebilmemiz için bir fırsattı" diyor.

Haberin Devamı

Yeni görev kapsamında kalıntıları yörüngeye gönderilecek isimler arasında "Uzay Yolu" dizisinin proje tasarımcısı Gene Roddenberry ile aktörler James Doohan ve Nichelle Nichols'un da bulunduğu öğrenildi.

FİYATI 12 BİN 995 DOLARDAN BAŞLIYOR

Yeni hizmetin fiyatının ise 12 bin 995 dolardan başladığı belirtildi. Fırlatmaya tanıklık etme, ABD'deki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki anma törenine katılma ve fırlatma anında canlı yayın gibi hizmetlere erişimin de söz konusu fiyata dahil olduğu kaydedildi.