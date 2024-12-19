ABD’li senatörlerden küstah tehdit

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Salı günü yaptıkları ortak açıklamada “Türkiye destekli güçler Suriyeli Kürt ortaklarımıza yönelik saldırıları artırarak IŞİD’in yeniden dirilmesini önleme misyonunu bir kez daha tehdit ediyor” iddiasında bulunan senatörler, “Türkiye’nin ele alınabilecek bazı meşru güvenlik endişeleri olsa da bu gelişmeler bölgesel güvenliği baltalamaktadır ve ABD buna kayıtsız kalamaz” dedi.

ELE BAŞIYLA KONUŞMUŞLAR

YPG/PKK terörist elebaşı Mazlum Abdi ile telefonda görüştüklerini söyleyen Senatör Graham ve Van Hollen, “Suriyeli Kürt ortaklarımıza desteğimizi bir kez daha yineledik” dedi ve “Türkiye bu şartları derhal kabul etmezse, bu hafta 2019’da ortaklaşa sunduğumuz yasa tasarısına benzer şekilde iki partili yaptırım yasasını (Kongre’ye) getirmeyi planlıyoruz” diye ekledi. İki senatörün küstah tehdidi Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun Menbiç’ten sonra Ayn el Arab’ın PKK’dan temizlenmesi için harekete geçmeye hazırlandığı bir dönemde geldi.