ABD’li senatörler Rümeysa’ya destek verdi

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HUKUKİ MÜCADELE SÜRECEK



Tufts Üniversitesi’nde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk, “Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım” dedi. Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, “Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye’deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım” ifadelerini kullandı. Rümeysa Öztürk’ü havalimanında karşılamaya gelen ABD Senatörü Ed Markey, Kongre Üyesi Ayanna Pressley ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları da Türk öğrenciyi basın toplantısında yalnız bırakmadı. ABD Kongre üyesi Ayanna Pressley de Öztürk’e hitaben, “Seni asla unutmadık. Tamamen aklanana kadar dinlenmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Rümeysa Öztürk’ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, 22 Mayıs’ta Vermont’ta görülecek duruşmada Türk öğrencinin vizesinin “yasa dışı iptaline” karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.