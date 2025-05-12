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ABD’li senatörler Rümeysa’ya destek verdi

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#Rümeysa Öztürk#Filistin#Senatör
ABD’li senatörler Rümeysa’ya destek verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 07:00

ABD’de Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadan fazla süre gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 45 gün boyunca özgürlüğünden ve eğitiminden mahrum bırakıldığını söyledi. Amerikalı Yargıç William Sessions’ın 9 Mayıs’taki duruşmada verdiği kararla serbest kalan Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletinde basın toplantısında konuştu. Üst düzey politikacı ve temsilciler de Öztürk’e basın toplantısında eşlik etti.

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HUKUKİ MÜCADELE SÜRECEK

Tufts Üniversitesi’nde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk, “Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım” dedi. Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, “Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye’deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım” ifadelerini kullandı. Rümeysa Öztürk’ü havalimanında karşılamaya gelen ABD Senatörü Ed Markey, Kongre Üyesi Ayanna Pressley ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları da Türk öğrenciyi basın toplantısında yalnız bırakmadı. ABD Kongre üyesi Ayanna Pressley de Öztürk’e hitaben, “Seni asla unutmadık. Tamamen aklanana kadar dinlenmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Rümeysa Öztürk’ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, 22 Mayıs’ta Vermont’ta görülecek duruşmada Türk öğrencinin vizesinin “yasa dışı iptaline” karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

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#Rümeysa Öztürk#Filistin#Senatör

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