ABD'li senatöre kötü haber... 222 yıl hapis cezası ile karşı karşıya

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Jüri, 9 hafta süren yargılama sonucunda, Menendez’in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi. 70 yaşındaki Senatör suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu da azami 222 yıllık bir cezaya karşılık geliyor.

HAYAL KIRIKLIĞI İÇERİSİNDE

Adliyeden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada Menendez, “Jürinin kararından dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğradığını” söyledi. Davayı yürüten New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams da karara yönelik memnuniyetini dile getirdi. Öte yandan Menendez’in cezası 29 Ekim’de belli olacak.

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TÜRKİYE KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor. Menendez, ABD’den Türkiye’ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.