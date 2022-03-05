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ABD’li senatörden Putin’e suikast çağrısı: Rusya'da bir Brütüs yok mu?

#Lindsay Graham#Senatör#Putin
ABD’li senatörden Putin’e suikast çağrısı: Rusyada bir Brütüs yok mu

Amerikalı Senatör Lindsay Graham, Rusya’dan birilerinin, liderleri Vladimir Putin’i öldürmesi gerektiğine dair şok iddialarda bulundu.

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Fox News’te Sean Hannity’nin programına katılan Graham, “Bu iş nasıl biter? Rusya’dan biri çıkar bu adamı aşağı indirir” dedi. Bu yöndeki çağrılarına Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla da devam eden Graham, “Bu işi çözecek tek kişi Rus halkıdır” diyerek “Rusya’da bir Brütüs yok mu? Ülke için, dünya için büyük hizmet etmiş olur” diye yazdı.

ABD’li senatörden Putin’e suikast çağrısı: Rusyada bir Brütüs yok mu

Bir başka mesajında ise Graham, “Rusya ordusunda Albay Stauffenberg’den daha başarılı biri olup olmadığını merak ettiğini” yazdı. Albay Stauffenberg, Alman Nazi diktatör Adolf Hitler’e karşı 1944 yılında başarısız bir bombalı suikast düzenlemişti. Eski Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla da bilinen Graham, Putin’in savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini de söyledi.

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ABD’li senatörden Putin’e suikast çağrısı: Rusyada bir Brütüs yok mu

SEZAR’IN KATİLİYDİ

Graham’ın referans verdiği ‘Brütüs’, MÖ 85-42 yılları arasında yaşamış ve tam adı Marcus Junius Brütüs olan önemli bir tarihi figür olarak öne çıkıyor. Brütüs, MÖ 49-44 yılları arasında Roma Cumhuriyeti’ni yöneten Jül Sezar’a karşı senatoda yaptığı suikast ile tanınıyor. Bazı kaynaklarda Sezar’ın evlatlık oğlu, bazılarında ise yakın arkadaşı olarak geçen Brütüs’e Sezar’ın bıçaklı saldırıda “Sen de mi Brütüs? diye sitem ettiği anlatılıyor.

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#Lindsay Graham#Senatör#Putin

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