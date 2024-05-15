ABD’li Senatörden kan donduran öneri: Gazze’yi nükleerle vurun

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ABD’de NBC kanalına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Graham, İsrail’in Gazze Şeridi’ni nükleer silahla yerle bir etmekte haklı olacağını, zira ABD’nin de 1940’larda Hiroşima ve Nagazaki’de, savaşın başında ABD’nin Pearl Harbor Limanı’na saldırarak ABD’ye savaş açan Japonya’ya karşı bunu yaptığını söyledi. The Daily Beast’in aktardığına göre Hiroşima ve Nagazaki’nin bombalanmasını ABD’nin verdiği “doğru karar” olarak nitelendiren Graham, “İsrail’e kaybetmeyi göze alamayacağı bir savaşı sona erdirmek için ihtiyaç duyduğu bombaları verin ve kayıpları en aza indirmek için onunla birlikte çalışın” diye konuştu. Graham, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu ve bir Yahudi devleti olarak hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini savundu. Hamas ise Graham’ın sözlerini kınayarak, bu tür eylemlerin, faillerini de “soykırım savaşının ortağı” haline getirdiğini belirtti.