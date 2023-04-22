ABD'li senatör Yunan basınına konuştu... Türkiye kararına ateş püskürdü!

Haberin Devamı

ABD ve Türkiye arasında F-16 savaş uçakları ile ilgili görüşmeler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, 'ABD ve Türkiye'nin derin savunma ve güvenlik bağları var ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği için Türkiye kritik bir önceliğe sahip olmaya devam ediyor' dedi.

Kararın ardından sessizliğini bozan ABD Senatosu’nda Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez, Yunan basınına konuştu.

Aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Menendez karara adeta ateş püskürdü.

Gözden Kaçmasın Euronews seçimin kaderini belirleyebilecek seçmen grubunu açıkladı Haberi görüntüle

ERT'ye konuşan Menendez 'F-16'ların satışına karşı olmaya devam ediyorum. Türkiye bu şekilde ödüllendirilecek bir şey yapmadı' dedi.

Haberin Devamı

ABD'li Senatör bu duruma karşı çıkmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

Menendez bakanlığın onay verdiği paket ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu;

'Bu bir saldırı silahı değil, bir füze sistemi değil, F-16'yı daha ölümcül yapacak bir yükseltme değil. Bu sadece iletişimle ilgili.'

Skai bu gelişmeyi 'Menendez'den Türkiye'ye mesaj: F-16 satışına karşıyım' başlığı ile okurlarına sundu.

Yunan gazete 'Amerikalı senatör, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı savaşçı tavrını durdurması gerektiğini ilan ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Kongre, söz konusu kitlerin satışına yeşil ışık yakması halinde yıllar sonra Türkiye'ye yönelik ilk büyük askeri satışa onay vermiş olacak.

Söz konusu modernizasyon kitleri, Türkiye'nin ABD'den Ekim 2021'de talep ettiği 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebinden ayrı olarak yapıldı.