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ABD'li senatör Yunan basınına konuştu... Türkiye kararına ateş püskürdü!

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#ABD#Bob Menendez#Yunanistan
ABDli senatör Yunan basınına konuştu... Türkiye kararına ateş püskürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 15:18

ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye’ye satışına onay verdi. Bakanlığın bu onayı sonrası ABD Senatosu’nda Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez, Yunan basınına konuştu. ABD'li senatör karara resmen ateş püskürdü.

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ABD ve Türkiye arasında F-16 savaş uçakları ile ilgili görüşmeler devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, 'ABD ve Türkiye'nin derin savunma ve güvenlik bağları var ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği için Türkiye kritik bir önceliğe sahip olmaya devam ediyor' dedi.

Kararın ardından sessizliğini bozan ABD Senatosu’nda Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Demokrat Senatör Bob Menendez, Yunan basınına konuştu.

Aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Menendez karara adeta ateş püskürdü.

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ERT'ye konuşan Menendez 'F-16'ların satışına karşı olmaya devam ediyorum. Türkiye bu şekilde ödüllendirilecek bir şey yapmadı' dedi.

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ABD'li Senatör bu duruma karşı çıkmaya devam edeceğinin de altını çizdi.

Menendez bakanlığın onay verdiği paket ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu;

'Bu bir saldırı silahı değil, bir füze sistemi değil, F-16'yı daha ölümcül yapacak bir yükseltme değil. Bu sadece iletişimle ilgili.'

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Skai bu gelişmeyi 'Menendez'den Türkiye'ye mesaj: F-16 satışına karşıyım' başlığı ile okurlarına sundu.

Yunan gazete 'Amerikalı senatör, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı savaşçı tavrını durdurması gerektiğini ilan ediyor' değerlendirmesinde bulundu.

Kongre, söz konusu kitlerin satışına yeşil ışık yakması halinde yıllar sonra Türkiye'ye yönelik ilk büyük askeri satışa onay vermiş olacak.

Söz konusu modernizasyon kitleri, Türkiye'nin ABD'den Ekim 2021'de talep ettiği 20 milyar dolar değerindeki F-16 savaş uçakları ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti talebinden ayrı olarak yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan F-16 kitlerine onay
daha fazla video içinABD Dışişleri Bakanlığı'ndan F-16 kitlerine onay
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#ABD#Bob Menendez#Yunanistan

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