ABD'li Senatör Murphy İran'a yeni saldırılar düzenleneceğini duyurdu: 'Plan delilik'

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından İran'a yönelik operasyonları artırması bekleniyor. Adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, ABD'nin müttefiklerini yeniden başlayacak bir askeri kampanya konusunda uyarmaya başladığını belirtti.

Geçen hafta İsrailli kaynaklar ABC News'e, İran'ın petrol ihracatına yönelik ablukanın yoğunlaştırılması ve petrokimya tesislerinin bombalanması konusunu ABD ile görüştüklerini söylemişti. Murphy, ABD'nin yeni bir çatışmaya hazırlandığını doğruladı.

MURPHY'DEN ÇARPICI UYARI

Senatör Murphy, ABD'nin İran'a yönelik olası planına ilişkin değerlendirmesinde sert ifadeler kullanarak, "Şunu söyleyeceğim: Onların planı delilik. Bu, yıkıcı bir tırmanışa ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığımızın muhtemelen yok olmasına yol açacak." dedi.

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Açık kaynaklarda ABD'nin neler planladığına ve hangi sivil altyapıyı hedef alabileceğine dair haberlerin yer aldığını belirteN Murphy, "Başkan tarafından (Pentagon'un) bir plan geliştirmeleri istendi. İşe yarayacağına inanıp inanmadıklarını bilmiyorum. Ancak geliştirdikleri plan, benim görüşüme göre, güvenlik çıkarlarımız için yıkıcı olacak. (Plan) Bu savaşın uzamasına ve tırmanmasına yol açacak" ifadelerini kullandı.

Senatör Chris Murphy

ABD MÜTTEFİKLERİNİ UYARDI: SALDIRILAR BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

Axios'un haberine göre ABD, Orta Doğu'daki müttefiklerini gelecek haftaki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik olası yeni askeri harekata ve İran'ın enerji tesisleri ile diğer kritik altyapıya yönelik olası misillemesine hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Diplomatlar, ABD'li yetkililerin müttefiklere yeni bir saldırı dalgasının birkaç gün sürebileceğini söylediğini aktardı.

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Associated Press'in (AP) bildirdiğine göre Başkan Donald Trump, saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağına dair nihai kararını vermedi ancak 3 Kasım seçimlerinin ardından askeri harekatın gelebileceğine dair defalarca imada bulundu. İki diplomat, bölgedeki yetkililerin İran ve vekil gruplarının misilleme yaparak çatışmayı genişletme ihtimaline karşı da hazırlık yaptığını belirtti.

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PENTAGON BÖLGEYE ASKER YIĞIYOR

Pentagon, geçen ayın sonunda USS Theodore Roosevelt ve San Diego'dan Deniz Piyadeleri taşıyan amfibi gemileri Basra Körfezi'ne doğru gönderdi. Bu hareket yaklaşık 9 bin askeri kapsıyor. AP'ye göre ABD ordusunun seçim gününün ardından saldırıları ne kadar sürede yeniden başlatmaya hazır olacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca Güney Kore, perşembe günü Hürmüz Boğazı'na olası bir konuşlandırma için seçenekleri değerlendirdiğini, aralarında deniz devriye uçağının da bulunduğunu ve savaş amaçlı bir konuşlandırmayı dışladığını açıkladı.

Trump, Haziran 2025'teki Midnight Hammer ve şubattaki Epic Fury operasyonlarından önce olduğu gibi yine çift kulvar izliyor. Bir yandan barış görüşmelerini yeniden başlatacak bir anlaşmaya varmaya çalışırken diğer yandan ara seçimlerin ardından büyük muharebe operasyonlarının olası yeniden başlamasına hazırlanıyor.

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TRUMP'A CENTCOM BRİFİNGİ

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, Trump'ın deniz ablukasının işe yarayıp yaramadığını doğrudan CENTCOM komutanından duymak istediği kaydedildi. Cooper ayrıca Trump'a petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan küresel enerji piyasalarına yönlendirilmesine ilişkin askeri operasyon hakkında brifing verdi. Cooper, ordunun Hazine Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü ekonomik baskı politikası konusunda da Trump'ı bilgilendirdi.

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Toplantıya Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Beyaz Saray elçisi Steve Witkoff ve diğer üst düzey yetkililer de katıldı. Toplantıda Başkan Yardımcısı JD Vance, Enerji Bakanı Chris Wright ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles da hazır bulundu.

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BARRACK'TAN ANLAŞMA MESAJI

Katar liderliğindeki bir grup bölgesel arabulucu, ABD ve İran'ı ara seçimlerin ardından savaşın yeniden başlamasının önüne geçmeye ve müzakereleri tercih etmeye ikna etmeye çalışıyor. Bölgesel bir kaynak, "arabuluculuğun çok hassas bir aşamada" olduğunu kaydetti. Katar'lı arabulucular kısa süre önce ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri General Muhsin Rızai'ye hitaben yazdığı bir mektubu iletti. Vance, müzakerelerin yeniden başlatılmasını önerdi ancak her türlü görüşmenin İran'ın nükleer programını ele alması gerektiğini vurguladı. Bilgi sahibi bir kaynağa göre Trump ve Vance çarşamba günü İran'a yönelik olası bir iyi niyet jestini, örneğin gıda ve ilaç gibi insani malzemeler göndermeyi görüştü. Günün ilerleyen saatlerinde Trump bu fikri kamuoyu önünde destekledi.

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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, perşembe günü CNN International'a yaptığı açıklamada ABD ile İran'ın gerilimi düşürecek bir anlaşmaya "çok yakın" olduğunu söyledi.

Barrack, "Sanırım 'Bir süre ara verelim' diyebileceğimiz bir noktaya çok yakınız. Hemen kapsamlı bir çözüm bulmayacağız ama bölgenin kendi hızını bulmasına izin verebiliriz" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer ise perşembe günü ABD'nin nükleer program konusundaki müzakereleri yeniden başlatmadan önce ablukayı kaldırmak, İran'ın dondurulmuş fonlarını serbest bırakmak ve İran'ın petrol satmasına izin vermek gibi bir dizi adım atmasını talep etti.