ABD’li senatör Menendez kefaletle serbest bırakıldı

Haberin Devamı

Türkiye karşıtı eylemleri ile bilinen ABD Senatosu’nun eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, haklarında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla açılan dava kapsamında ABD’nin New York kentinde hakim karşısına çıktı. Kısa süren duruşmada, Menendez ve eşi, haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddederek, suçsuz olduklarının iddia etti.

Skandalın patlak vermesinin ardından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından istifa eden Menendez’i 100 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakan mahkeme, Menendez’in tüm kişisel pasaportlarına el koyarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi fakat senatör olarak resmi görevle ülke dışına seyahat etmesine izin verdi.

Haberin Devamı

MENENDEZ’İN EŞİ 250 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, Menendez’e eşi dışında diğer sanıklarla hiçbir şekilde temas kurmamasını ve avukatların olmadığı durumlarda davanın gerçeklerini bilen senato görevlileriyle de temas kurmamasını emretti. Mahkeme ayrıca, Menendez’in eşi Nadine’yi ise 250 bin dolar kefaletle serbest bırakarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi.

Menendez ile aynı davada yargılanan işadamları Jose Uribe, Fred Daibes ve Wael Hana çıkarıldıkları mahkemelerde suçsuz olduklarını ileri sürdü.

MENEDEZ’İN EVİNDE BİNLERCE DOLAR NAKİT PARA VE 13 KÜLÇE ALTIN BULUNMUŞTU

Menendez hakkında hazırlanan iddianamede "siyasi nüfuzunu New Jersey'den birkaç iş adamını ve Mısır hükümetini zenginleştirmek için kullandığı" belirtilmiş, Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve birçok değerli eşya aldığı aktarılmıştı. Mısır asıllı ABD’li iş adamı Wael Hanna ve Mısır hükümetini korumak amacıyla Tarım Bakanlığı'ndaki bir yetkiliye baskı yapmakla suçlanan Menendez'in, ayrıca New Jersey'li iş adamı Jose Uribe hakkında yürütülen bir soruşturmaya müdahale ettiği iddia edilmişti. İddianamede, Menendez'in Mısır'a fayda sağlamak için tekrar tekrar eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Menendez'in evinde yapılan aramada, çoğu giysi ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra değeri 100 bin dolardan fazla olan 13 külçe altın bulunmuştu.

Haberin Devamı

ELE GEÇİRİLEN NAKİT DOLU ZARFLARDAN BİRİNDE DAİBES'İN DNA'SI BULUNUYOR

Menendez pazartesi günü yaptığı açıklamada, evinde bulunan paranın yıllar içinde kişisel tasarruf hesaplarından çekildiğini ve bunu acil durumlar için hazır bulundurduğunu öne sürdü. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Menendez, aklanacağından emin olduğunu ve Senato'dan ayrılmaya niyeti olmadığını belirtti. Ancak savcılara göre, Menendez’in evinde bulunan nakit dolu zarflardan birinde Daibes'in DNA'sı bulunuyordu.

MISIR’A YAPILAN ASKERİ SATIŞ GÜNDEMDE

Menendez hakkındaki iddialar, ABD Kongresi'nin Mısır’a yapılmasına onay verdiği 235 milyon dolarlık askeri yardımın yeniden incelenmesi yönünde çağrılara yol açtı.

Haberin Devamı

MENENDEZ HAKKINDAKİ İKİNCİ YOLSUZLUK DAVASI

Son 10 yıl içinde Menendez hakkında açılan ikinci yolsuzluk davası olarak kayıtlara geçerken, son dava jüri üyelerinin 2017'de bir karara varamamış ve hatalı yargılamayla sonuçlanmıştı.