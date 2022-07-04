ABD'li senatör Graham'dan F-16 mesajı!

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ABD’li Senatör Lindsay Graham Cumartesi günü Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Mabeyn Köşkü’nde gerçekleştirilen görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları, Ukrayna- Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege- Akdeniz ve diğer bölgesel konular ele alındı. Görüşmenin başında Madrid’deki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi.



Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi. Türkiye- ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F- 16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

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"F-16 SATIŞI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Cumhuriyetçi senatör Türkiye ziyaretinin dönüşünde F-16 savaş uçakları ile ilgili mesajlarını Twitter'dan verdi.

Graham paylaştığı tweette, "Biden yönetiminin F-16'ları Türk Hava Kuvvetlerine satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. NATO müttefiklerimizin elindeki bu savaş uçakları bir istikrar duygusu yaratacak ve Türk Ordusu'na kesinlikle ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun yetenekler kazandıracak" ifadelerini kullandı.



Graham yayınladığı mesajda "Zaman zaman sorunlu bir ilişkimiz olsa da Türkiye ve ABD'nin iki ulus arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atması zorunludur" ifadeleri yer aldı.

Graham temasları sırasında Suriye'nin kuzeyinde devam eden süreci ve bunun Türkiye'ye etkilerini de konuştuklarını belirtti.

BİDEN DA "TÜRKİYE'YE F-16 SATMALIYIZ" DEMİŞTİ

Hafta sonu Madrid'de düzenlenen 32. NATO Liderler Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Joe Biden Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yaptığı açıklamasında “Türkiye’ye F-16 satmalı ve jetlerini modernize etmeliyiz. Kongre onayı gerekiyor ve bu onayı alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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KONGRE’YE BASKI SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden NATO zirvesi kapsamında yüz yüze bir görüşme de gerçekleştirmiş ve masadaki en önemli konu F-16 savaş uçaklarının alımı olmuştu.

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için program dışı kaldığı F-35’lere alternatif olarak 40 adet yeni F-16, 80 adet F-16 için ise modernizasyon kiti almak istediğini geçen yıl 30 Eylül’de ABD’ye bildirmişti.

Ankara’ya ulaşan bilgilere göre, Erdoğan’ın yinelediği talep üzerine Biden, “Washington’a gider gitmez F-16 konusunun Kongre’den geçmesi için gayret göstereceğim” dedi.

Washington yönetimi Madrid öncesinde de Türkiye’nin yeni F-16 talebine olumlu yaklaşıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Kongre’ye gönderdiği bir mektupta, “Türkiye’ye F-16 satışının ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olduğunu ve NATO’ya hizmet edeceğini” kaydetmişti.