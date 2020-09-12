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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 12.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD'li seçmene göre zihinsel olarak ikisi de başkan olmaya uygun değil

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
ABD'li seçmene göre zihinsel olarak ikisi de başkan olmaya uygun değil
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ABD’de yapılan son anket, seçmenlerin hem Cumhuriyetçi Parti’nin hem de Demokrat Parti’nin adayına yönelik büyük şüpheleri olduğunu ortaya koydu.

Yeni bir CNBC/Değişim Araştırması anketine göre, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde kararsız altı eyaletteki seçmenlerin çoğu ne Başkan Donald Trump’ı (74) ne de Demokratik Parti başkan adayı Joe Biden’ı (77) zihinsel olarak başkanlığa uygun buluyor.

ANKETTE YAKLAŞIK SKOR

Araştırmaya göre, yüzde 51’lik bir çoğunluk, Trump’ın zihinsel olarak başkan olmaya uygun olmadığını söylerken, yüzde 49 uygun olduğunu belirtti. Joe Biden için yüzde 52 zihinsel ‘uygunsuz’, yüzde 48 ise başkan olmaya uygun olduğunu kaydetti. Adayların zihinsel kapasitelerine güvenmeyen seçmenler, Biden ve Trump’ın fiziksel yeterliliğine daha çok güveniyor. Yüzde 52’lik bir çoğunluk 74 yaşındaki Trump’ın fiziksel olarak başkan olmaya uygun olduğunu belirtirken, yüzde 54 ise aynı kararı 77 yaşındaki Joe Biden için verdi.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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