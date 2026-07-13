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ABD’li ‘şahin’ Graham öldü

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#ABD#Lindsey Graham#Graham
ABD’li ‘şahin’ Graham öldü
Gürkan Emre MELİKOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00

ABD’nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti. Ofisinden yapılan açıklamada, “11 Temmuz Cumartesi akşamı ani bir rahatsızlık” nedeniyle öldüğü belirtilen Graham, Amerikan basınına göre kalp durması nedeniyle öldü.

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İlk kez 1994 yılında Temsilciler Meclisi’ne seçilen ABD’li siyasetçi 2002 yılından itibaren ise siyasi kariyerini Senato’da yürütmüştü; kasım ayındaki ara seçimlerde yeniden aday olacaktı. Şahin Cumhuriyetçilerden olan Graham, ABD dış politikasındaki önemli isimlerdendi.

ANKARA’DA KONUŞMUŞTU

Graham geçen hafta NATO zirvesi için Ankara’daydı. Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının uygulanmasında rol oynayan Graham, Ankara’da F-35 tedarikiyle ilgili olumlu mesajlar vermişti. Hürriyet’in ilgili sorusuna, “bu fikre açık olduğu” yanıtını vermiş, “S-400 konusunu çözdüğümüzü zannediyorum” demişti. Türkiye’nin Suriye’deki terör operasyonları ve YPG/PKK sorunu gibi konularda sıklıkla Ankara’nın karşısında yer alan Graham’ın, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken taşıdığı enerjiyi, “Türkiye’yi çok seviyorum” derken yansıtmaması dikkat çekiciydi.

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#ABD#Lindsey Graham#Graham

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