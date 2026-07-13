ABD’li ‘şahin’ Graham öldü

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İlk kez 1994 yılında Temsilciler Meclisi’ne seçilen ABD’li siyasetçi 2002 yılından itibaren ise siyasi kariyerini Senato’da yürütmüştü; kasım ayındaki ara seçimlerde yeniden aday olacaktı. Şahin Cumhuriyetçilerden olan Graham, ABD dış politikasındaki önemli isimlerdendi.

ANKARA’DA KONUŞMUŞTU

Graham geçen hafta NATO zirvesi için Ankara’daydı. Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının uygulanmasında rol oynayan Graham, Ankara’da F-35 tedarikiyle ilgili olumlu mesajlar vermişti. Hürriyet’in ilgili sorusuna, “bu fikre açık olduğu” yanıtını vermiş, “S-400 konusunu çözdüğümüzü zannediyorum” demişti. Türkiye’nin Suriye’deki terör operasyonları ve YPG/PKK sorunu gibi konularda sıklıkla Ankara’nın karşısında yer alan Graham’ın, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken taşıdığı enerjiyi, “Türkiye’yi çok seviyorum” derken yansıtmaması dikkat çekiciydi.

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