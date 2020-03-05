ABD'li sağlık uzmanının corona virüs uyarısı görüntüleri olay yarattı

ABD, Santa Clara Halk Sağlığı müdürü Dr. Sara Cody'nin kamera karşısında olay yaratan görüntülerini konuşuyor.

Dr. Sara Cody, bugün yaptığı basın toplantısında insanlara corona virüsün yayılmasını nasıl önleyebileceğine dair çok basit ve tek bir tavsiyede bulundu: Yüzünüze dokunmayın...

Dr. Cody, "Bugün, yüzünüze dokunmamaya çalışın çünkü virüslerin yayılmasının temelinde kendi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize dokunmanız yatıyor" ifadelerini kullandı.

Buraya kadar her şey çok normaldi ancak Dr. Cody'nin bir dakikadan az bir zaman zarfında hala kameralar karşısındayken parmağını yalayarak elindeki açıklama metninin sayfasını çevirmesi internette bir anda viral oldu.

Doktorun bu görüntülerini milyonlar izledi ve paylaşımda bulundu. İşte o anlar...