MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'li sağlık uzmanının corona virüs uyarısı görüntüleri olay yarattı
GeriDünya ABD'li sağlık uzmanının corona virüs uyarısı görüntüleri olay yarattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 05.03.2020 - 17:05,Son Güncelleme:/

ABD'li sağlık uzmanının corona virüs uyarısı görüntüleri olay yarattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'li sağlık uzmanının corona virüs uyarısı görüntüleri olay yarattı
Abone Olgoogle-news

ABD'li sağlık uzmanının corona virüs salgınını önlemek adına "yüzünüze dokunmayın" uyarısında bulunup ardından kameralar karşısında parmağını yalaması sosyal medyada olay yarattı.

ABD, Santa Clara Halk Sağlığı müdürü Dr. Sara Cody'nin kamera karşısında olay yaratan görüntülerini konuşuyor.

Dr. Sara Cody, bugün yaptığı basın toplantısında insanlara corona virüsün yayılmasını nasıl önleyebileceğine dair çok basit ve tek bir tavsiyede bulundu: Yüzünüze dokunmayın...

Dr. Cody, "Bugün, yüzünüze dokunmamaya çalışın çünkü virüslerin yayılmasının temelinde kendi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize dokunmanız yatıyor" ifadelerini kullandı.

Buraya kadar her şey çok normaldi ancak Dr. Cody'nin bir dakikadan az bir zaman zarfında hala kameralar karşısındayken parmağını yalayarak elindeki açıklama metninin sayfasını çevirmesi internette bir anda viral oldu.

Doktorun bu görüntülerini milyonlar izledi ve paylaşımda bulundu. İşte o anlar...

ABDli sağlık uzmanının corona virüs uyarısı görüntüleri olay yarattı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle