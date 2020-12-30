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ABD, (DHA) –
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:50 | Son Güncelleme:

ABD’li politikacı koronavirüsten hayatını kaybetti

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ABD’li politikacı koronavirüsten hayatını kaybetti
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ABD’de Louisiana temsilcisi seçilen Luke Letlow, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhuriyetçi Parti’den Louisiana temsilcisi seçilen Luke Letlow, 18 Aralık'ta rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan Letlow, 5 gün sonra durumu ağırlaşınca Ochsner LSU Health Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Letlow, dün akşam yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Letlow’un sözcüsü yaptığı açıklamada, "Aile sayısız dua ve destek için minnettar, ancak bu zor ve beklenmedik zamanda mahremiyet istiyor" dedi.

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