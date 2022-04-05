ABD’li müsteşar Türkiye’de... Stratejik Mekanizma devreye girdi

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada iki liderin Ekim 2021’de Roma’daki görüşmelerinde vardıkları mutabakata işaret edilerek, “Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirilmiştir” denildi. Toplantıda Rusya’nın Ukrayna’yı işgali de kapsamlı şekilde ele alındı. ABD tarafı, Türkiye’nin savaşa diplomatik çözüm bulunması amacıyla sergilediği çabaları da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

KKTC’Yİ ZİYARET EDECEK

Programı kapsamında perşembe günü Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret edecek olan Nuland’ın, KKTC’ye geçerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşeceği açıklandı. Nuland’ın görüşmede, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılması konusunda engel teşkil eden Kıbrıs sorununu ele alması bekleniyor. Öte yandan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, bu akşam Rum parlamentosuna video mesajla seslenecek. Hem Zelenski hem de Nuland’ın Ukrayna’ya verilmek üzere Rum ordusunun elindeki Rus silahlarını istemesi bekleniyor.