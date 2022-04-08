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ABD’li müsteşar Nuland Yunanistan’da Türkiye’yi övdü

#Victoria Nuland#ABD#Yunanistan
ABD’li müsteşar Nuland Yunanistan’da Türkiye’yi övdü

Hafta başında Türkiye’de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, önce Yunanistan’a, ardından Kıbrıs’a gitti.

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Atina’da Kathimerini gazetesine konuşan Nuland, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna krizinin çözümü için gösterdiği çabayı övdü. Erdoğan’ın hem Rus lider Putin hem Ukrayna lideri Zelenski ile geliştirdiği ilişkinin “diplomasi için güvenli bir saha oluşturduğunu” söyleyen ABD’li müsteşar, Türkiye’nin, Ukrayna’ya ‘ileri teknoloji ürünü’ silah temin etmesini övdü.

TATAR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Buradan Kıbrıs’a geçen Victoria Nuland, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüştü. Rumlar’dan ellerindeki Rus silahlarının Ukrayna’ya verilmesine dair söz alamayan Nuland, İsrail gazını Türkiye’yi devre dışı bırakarak Avrupa’ya ulaştırması öngörülen East-Med projesi için “Çok pahalı ve sürdürülebilir değil. Alternatif arayışındayız” dedi. Nuland, Tatar’la görüşmesinde ise müzakerelerinin başlamasına yönelik desteğini ifade etti.

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#Victoria Nuland#ABD#Yunanistan

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