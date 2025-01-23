ABD'li medya devleri personel çıkarmaya hazırlanıyor

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ABD'de önde gelen televizyon kanallarından CNN ve NBC'nin, Başkan Donald Trump'ın işbaşı yapmasından hemen sonra çok sayıda çalışanını işten çıkaracağı öne sürüldü.

CNBC'nin isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberde, Trump'ın başkanlık yemini ederek göreve başlamasının ardından, ABD'de önde gelen televizyon kanallarından CNN'in yüzlerce çalışanını işten çıkaracağı iddia edildi.

Haberde, dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden Warner Bros. Discovery'e ait CNN'in, dijital medya ürünlerine yöneldiği, televizyon programlarının düzenlenmesi ve yeni dijital abonelik ürünleri oluşturulması kapsamında üretim maliyetlerini düşürmek için yüzlerce çalışanını işten çıkaracağı belirtildi.

New York ya da Washington'da üretim maliyetleri yüksek bazı prodüksiyonların, giderlerin azaltılması amacıyla Atlanta'ya taşınabileceği öne sürülen haberde, CNN'in tanınmış ve sözleşmeli isimlerinin işten çıkartılacak kişiler arasında olmadığı vurgulandı.

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CNN Üst Yöneticisi (CEO) Mark Thompson, ocak ayı başlarında katıldığı bir toplantıda, şirketin, dijital faaliyetlerini finanse etmek üzere Warner Bros. Discovery'den "70 milyon dolardan fazla" yatırım aldığını söylemişti.

Bu yatırımın bir kısmının CNN'in potansiyel büyüme alanları olarak gördüğü veri bilimi ve ürün geliştirme gibi alanlarda çalışanların işe alınması için harcanacağı öngörülüyor.

CNN, Ekim 2024'te internet sitesinin kullanıcılarından aylık 3,99 dolar ücret alarak "dijital abonelik" başlatmıştı.

Kanalın yaklaşık 3 bin 500 çalışanı bulunuyor.

NBC NEWS DE YAKLAŞIK 50 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

CNBC'nin haberinde, NBC News'ün de bu hafta, kesin sayı bilinmemekle birlikte yaklaşık 50 çalışanını işten çıkaracağı iddia edildi.

NBC News ve CNN konuya ilişkin açıklama yapmayı reddederken, işten çıkarmaların Donald Trump'ın göreve başlamasından hemen sonra gelmesi dikkati çekti.