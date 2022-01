ABD'li lise öğretmeni öğrencisine evinde aşı yaparken yakalanınca tutuklandı!

ABD, 17 yaşındaki öğrenciye gizlice aşı yaptığı için tutuklanan fen öğretmenini konuşuyor! Noel rifesinde yaşanan olayda ABD'de sadece yetişkinlerin kullanımına açılmış olan Johnson & Johnson aşısını aşılanmamış 17 yaşındaki bir öğrenciye yaptığı ortaya çıkan kadın tutuklandı.

İzinsiz kovid-19 aşısı yapan kişinin New York'un Long Island bölgesinde yaşayan kadının 54 yaşındaki lise fen bilgisi öğretmeni Laura Parker Russo olduğu açıklandı.

Laura Parker Russo, oğlunun 17 yaşındaki arkadaşına kendi evinde, izinsiz bir şekilde Kovid-19 aşısı yaptı. Kadının dava sonuçlanana kadar sınıfta ders anlatma görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Olay Russo'nun çocuğa aşı yaptığı görüntülerin yer aldığı bir videonun sosyal medyada dolaşıma girmesiyle ortaya çıktığı ifade edildi. Aşının ABD'de sadece yetişkinlerin aşılanması için izin verilmiş olan Johnson & Johnson aşısı olmasının anlaşılmasıyla acile şekilde soruşturma başlatıldı.

Öğretmen tarafından gizlice aşı yapılan çocuk evine gidip durumu annesine aktardı, çocuğun annesi ise hemen polise ihbarda bulundu. Anne polise çocuğuna aşı yapılması için yasal izin vermediğini bildirdi.

“There you go, at home vaccine”. Police have arrested a Long Island mother for illegally giving a 17 year old boy a shot of Covid vaccine in her home. And there’s video….Only on @NBCNewYork #nbc4ny pic.twitter.com/KpG5vAQaDT