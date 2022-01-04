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ABD'li lise öğretmeni öğrencisine evinde aşı yaparken yakalanınca tutuklandı!

#ABD#Kovid-19 Aşısı#Tutuklandı
ABDli lise öğretmeni öğrencisine evinde aşı yaparken yakalanınca tutuklandı

Dünya Omicron varyantının etkisiyle birlikte koronavirüs salgınında bir kez daha korku dolu günler yaşamaya başlamışken ABD'den gelen bir haber duyanı adeta şaşkına çevirdi. ABD'de lise öğretmeni bir öğrenciye gizlice aşı yaparken yakalanınca tutuklandı.

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ABD, 17 yaşındaki öğrenciye gizlice aşı yaptığı için tutuklanan fen öğretmenini konuşuyor! Noel rifesinde yaşanan olayda ABD'de sadece yetişkinlerin kullanımına açılmış olan Johnson & Johnson aşısını aşılanmamış 17 yaşındaki bir öğrenciye yaptığı ortaya çıkan kadın tutuklandı.

İzinsiz kovid-19 aşısı yapan kişinin New York'un Long Island bölgesinde yaşayan kadının 54 yaşındaki lise fen bilgisi öğretmeni Laura Parker Russo olduğu açıklandı.

Laura Parker Russo, oğlunun 17 yaşındaki arkadaşına kendi evinde, izinsiz bir şekilde Kovid-19 aşısı yaptı. Kadının dava sonuçlanana kadar sınıfta ders anlatma görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Olay Russo'nun çocuğa aşı yaptığı görüntülerin yer aldığı bir videonun sosyal medyada dolaşıma girmesiyle ortaya çıktığı ifade edildi. Aşının ABD'de sadece yetişkinlerin aşılanması için izin verilmiş olan Johnson & Johnson aşısı olmasının anlaşılmasıyla acile şekilde soruşturma başlatıldı.

ABDli lise öğretmeni öğrencisine evinde aşı yaparken yakalanınca tutuklandı

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Öğretmen tarafından gizlice aşı yapılan çocuk evine gidip durumu annesine aktardı, çocuğun annesi ise hemen polise ihbarda bulundu. Anne polise çocuğuna aşı yapılması için yasal izin vermediğini bildirdi.

Çocuk ise annesi aşı yaptırmasına izin vermediği için öğretmeninden kendisine aşı yapmasını istedi. Ancak Laura Parker Russo aşı yapma yetkisine, herhangi bir diplomaya ya da sağlık belgesine sahip olmadığı için hakkında soruşturma açılması engellenemedi.

Russo tutuklanırken aşıyı nereden edindiğiyle ilgili soruşturma ise halen devam ediyor.

Sağlık uzmanları, profesyonel sağlık çalışanı olmayan kişilerin Kovid-19 da dahil olmak üzere herhangi bir aşıyı kendi başlarına ve gözetimsiz şekilde yapmasının büyük sağlık riskleri taşıdığını aktardı. Aşılamam sırasında ya da sonrasında oluşabilecek herhangi bir sağlık sorununda nasıl müdahale edeceğini bilmeyen bir kişinin böylelikle aşılanan kişinin sağlığını büyük riske atmış olacağının altı çizildi.

Laura Parker Russo, 21 Ocak'ta mahkemeye çıkmayı bekliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), koronavirüs salgınında 5 yaş ve üzeri çocuklar ve gençler için sadece Pfizer aşısının kullanımına onay vermişti.

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