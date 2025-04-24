ABD'li kurum açıkladı: Deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?

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AFAD’ın açıklamasına göre, bölgede önce 3,9 büyüklüğünde bir öncü deprem meydana geldi. Bu depremi, 6,2 büyüklüğündeki asıl deprem izledi. Ardından en büyüğü 5,9 olan 266 artçı sarsıntı kaydedildi. Sabah saatlerinde ise 4,1 büyüklüğünde yeni bir artçı deprem daha yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara riskli binalara girmemeleri ve şüpheli durumları 112’ye bildirmeleri uyarısında bulunarak, "Olası artçı sarsıntılar için tedbiri elden bırakmamalıyız" diye konuştu. Yetkililer, İstanbul’da benzer büyüklükte depremlerin yaşanabileceğini söyledi.

Yetkililer, dün gece 100 binden fazla İstanbullunun geceyi cami, okul ve yurtlarda geçirdiğini bildirdi.

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İSTANBUL'DA İLÇELERE GÖRE DEPREMİN ŞİDDETİ

USGS tarafından paylaşılan şiddet haritası, depremin ilçeler bazında ne kadar hissedildiğini ortaya çıkardı. Paylaşılan haritalarda, batıdaki ilçelerde şiddetin daha yüksek olduğu, doğuya gidildikçe depremin etkisini yitirdiği görüldü. AFAD yetkilileri, önümüzdeki günlerde artçı sarsıntıların devam edebileceği konusunda halkı uyardı.

USGS verilerine göre, depremin en çok hissedildiği ilçeler Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt oldu. Beylikdüzü'nde deprem 6,1 şiddetinde hissedilirken, Esenyurt ve Büyükçekmece depremi 6 şiddetinde yaşadı.

Bu üç ilçeyi Avcılar, Silivri ve Küçükçekmece takip etti. Deprem Avcılar'da 5,9; Silivri'de 5,5 ve Küçükçekmece'de 5,2'lik sarsıntıya neden oldu. Küçükçekmece'nin ardından depremi en şiddetli yaşayan ilçe 4,9 ile Esenler olurken, Güngören, Sultangazi, Bağcılar ve Bahçelievler'de 4,8 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Deprem Zeytinburnu'nda ise 4,7 şiddetinde hissedildi.

USGS haritasına göre, deprem Bulgaristan'ın başkenti Sofya da dahil olmak üzere Balkanlarda da hissedildi.

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DEPREMİ 5,0 ŞİDDETİNİN ALTINDA HİSSEDEN İLÇELER

USGS, Çatalca'da sarsıntının 5,0 şiddetinde kaydedildiğini açıkladı. Başakşehir ve Bakırköy, depremden 4,9 şiddetinde etkilenen ilçeler olarak öne çıktı. Arnavutköy ve Ümraniye'de ise sarsıntı 4,6 olarak ölçüldü.

Fatih, Bayrampaşa ve Ataşehir'de depremin şiddeti 4,5 seviyesinde ölçüldü. Sarıyer'de 4,4 olarak kaydedilen sarsıntı, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy'de 4,3 şiddetinde yaşandı. Eyüpsultan, Şişli ve Kağıthane'de de 4,3 büyüklüğünde hissedilen deprem, Tuzla, Pendik ve Üsküdar'da 4,2 olarak kaydedildi.

Çekmeköy, Maltepe ve Sancaktepe'de sarsıntı 4,1 şiddetinde kayda geçerken, Beykoz ve Sultanbeyli'de de aynı şiddette hissedildi. Şile'de depremin etkisi 3,8, Kartal'da ise 3,9 olarak belirlendi.

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Türk Kızılay Pendik Şubesi ekipleri, millet bahçesine çadır kurarak, geceyi burada geçirenlere mobil aracıyla ikramda bulundu.

TEKİRDAĞ'IN İKİ İLÇESİ 8,1 İLE SARSILDI

USGS aktardığı verilerde, depremin en şiddetli şekilde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandığı belirtildi. Çorlu'da Esentepe ve Kazımiye mahallelerinde MMI (hissedilen sarsıntı) 8,1 şiddetinde ölçüldü. Tekirdağ merkezde ise depremin şiddeti 5.4 olarak belirlendi. Balıkesir'in Erdek ilçesinde de deprem 4,5 şiddetinde hissedildi.

Yalova'da 4.2 şiddetinde kaydedilen deprem, Kocaeli'de 4,0 olarak hissedildi. Bursa'nın Gemlik ilçesi de 4,0 şiddetinde sarsıntı yaşayan bölgeler arasında yer aldı.

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BURSA, ÇANAKKALE VE BALIKESİR DE ETKİLENDİ

Bursa merkezde deprem 3.9 şiddetinde ölçülürken, Çanakkale merkezde de aynı şiddette hissedildi. Balıkesir merkez 3,7 şiddetinde sarsıntı yaşarken, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi de 3,7 şiddetinde etkilendi.

Bandırma ilçesi, Balıkesir'in en fazla etkilenen bölgesi olarak 4.4 şiddetinde deprem yaşadı. Veriler, depremin Marmara Bölgesi'nde il ve ilçelere göre farklı şiddetlerde hissedildiğini ortaya koydu.