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ABD’li küçük kız, sahilde Megalodon köpekbalığının dişini buldu

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#Megalodon#Köpekbalığı#ABD
ABD’li küçük kız, sahilde Megalodon köpekbalığının dişini buldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 11:25

ABD’nin Maryland kentinin sahilinde ailesiyle birlikte fosil avcılığı yapan 9 yaşındaki Molly Sampson, nesli yaklaşık 3.5 milyon yıl önce tükenen ve boyu 20 metreyi geçen Megalodon köpekbalığının dişini buldu. Uzmanlar keşfi ‘hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif’ olarak nitelendirdi.

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Molly Sampson, Maryland'deki Calvert Plajı’nda 25 Aralık günü ailesiyle birlikte amatör fosil avcılığı yaparken nesli tükenen dev köpekbalığı Megalodon’un dişini buldu. Antik Yunanca’da ‘büyük diş’ anlamına gelen ve kısaca ‘Meg’ olarak adlandırılan Megalodon’lar, yaklaşık 3.5 milyon önce Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’nda yaşayan gelmiş geçmiş en büyük deniz canlılarından biri olarak kabul edilmektedir. 9 yaşındaki Molly’nin annesi, küçük kızın keşfini şimdiye kadarki en iyi Noel hediyesi olduğunu belirterek “Molly'nin az önce bunu bulduğu dişin boyutuna bakın” ifadeleriyle duyurdu.

Molly ve ailesi buldukları fosil dişi yerel deniz müzesi uzmanlarına götürdü ve uzmanlar dişin bir Megalodon’a ait olduğunu açıkladı. Calvert Denizcilik Müzesi keşfi, ‘hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif’ olarak nitelendirerek “Kocaman bir Megalodon dişi! Molly, muhteşem keşfini geçen hafta müzede paleontoloji departmanımızla paylaşmaktan heyecan duydu!” açıklamasını yaptı.

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ABD’li küçük kız, sahilde Megalodon köpekbalığının dişini buldu

ABD’li küçük kız, sahilde Megalodon köpekbalığının dişini buldu

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#Megalodon#Köpekbalığı#ABD

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