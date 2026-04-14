×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'li Kongre üyesinden cinsel taciz istifası

Güncelleme Tarihi:

#ABD Kongre Üyesi İstifa#Eric Swalwell Cinsel Taciz#Temsilciler Meclisi İstifa
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 20:37

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Eric Swalwell, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından Kongredeki görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Haberin Devamı

 

​​​​​​​Swalwell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen iddialara yanıt verdi.

Hakkındaki iddiaların "yanlış" olduğunu ve bunlarla "mücadele edeceğini" savunan Swalwell, "geçmişteki hatalı seçimlerinden" dolayı ailesinden, çalışanlarından ve temsil ettiği seçmen kitlesinden özür diledi.

4 KADINDAN CİNSEL TACİZ İDDİASI

Swalwell, "Fakat görevlerime dikkatimi vermemek de seçmenlerime yanlış yapmak olur. Bu nedenle Kongredeki görevimden istifa etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

CNN televizyonunun 11 Nisan'daki haberinde, 4 kadının, Swalwell'e cinsel taciz suçlaması yönelttiği iddia edilmişti.

Kadınlar arasında yer alan eski bir çalışanı, Swalwell'in 2024'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve vücudunda morluklar bıraktığını öne sürmüştü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
