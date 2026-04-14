ABD'li Kongre üyesinden cinsel taciz istifası

​​​​​​​Swalwell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen iddialara yanıt verdi.

Hakkındaki iddiaların "yanlış" olduğunu ve bunlarla "mücadele edeceğini" savunan Swalwell, "geçmişteki hatalı seçimlerinden" dolayı ailesinden, çalışanlarından ve temsil ettiği seçmen kitlesinden özür diledi.

4 KADINDAN CİNSEL TACİZ İDDİASI

Swalwell, "Fakat görevlerime dikkatimi vermemek de seçmenlerime yanlış yapmak olur. Bu nedenle Kongredeki görevimden istifa etmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

CNN televizyonunun 11 Nisan'daki haberinde, 4 kadının, Swalwell'e cinsel taciz suçlaması yönelttiği iddia edilmişti.

Kadınlar arasında yer alan eski bir çalışanı, Swalwell'in 2024'te kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve vücudunda morluklar bıraktığını öne sürmüştü.