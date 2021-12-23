ABD’li kongre üyesi silahlı saldırıya uğradı

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Amerika Birleşik Devleti (ABD) kongre üyesi Mary Gay Scanlon’un, dün akşam saatlerinde Philadelphia parkında silah zoruyla aracı çalındı. Delaware eyalet polisi Scanlon’un silah zoruyla aracının çalınmasının ardından 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, çalınan aracın Newark ilçesinde bulunduğunu ve zanlıların Scanlon’un devlet tarafından verilmiş telefonu da dâhil olmak üzere, iki telefon ve ehliyetinin ise çalındığını söyledi.



Scanlon, fiziksel zarar görmediği saldırı sonrasında Philadelphia Polis Departmanına ve yerel polise saldırı hakkında hızlı davrandıkları için teşekkür ettiğini açıkladı.