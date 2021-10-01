ABD’li komutandan itiraf: Biz kaybettik, Taliban kazandı

Haberin Devamı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde katıldığı Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin oturumda, ‘ülkesinin 20 yıllık savaşı kaybettiğini’ söyledi. “Hepimiz için net olan şu ki, Afganistan’daki savaş istediğimiz şekilde bitmedi, Kabil’de yönetimi Taliban aldı” diyen Milley, “Bu son 20 günün, hatta 20 ayın kaybı değildi; Çok daha geriye giden bir dizi stratejik kararın toplam etkisi” ifadelerini kullandı.

IRAK’IN İŞGALİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Milley sözlerine şöyle devam etti: “Afganistan’a müdahelenin gerekçesi olan, Amerika’yı terör örgütü El Kaide’ye karşı korumak noktasında başarılı olduğumuz söylenebilir. Ancak buna rağmen savaşın sonu istediğimiz gibi olmadı. Yaşanılanlardan çıkarılacak dersler var. 2003’te Irak’a girme kararı, Afganistan’dan asker kaydırmayı gerektirdiği için bugünkü sonuca olumsuz etki yapmış olabilir.”

BIDEN’A ‘ASKER KALSIN’ TAVSİYESİ

Haberin Devamı

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de önceki gün Senato’da verdiği ifade sırasında, Beyaz Saray’a 2 bin 500 askerin Afganistan’da kalmayı sürdürmesini tavsiye ettiğini söyledi. Bunun üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Hükümet Afganistan’da izlenmesi gereken yola dair farklı öneri ve tavsiyeler aldı. Nihayetinde kararı başkomutan (Biden) verir. O (Biden) da, 20 yıllık savaşı sonlandırmanın vaktinin geldiğine karar verdi” açıklamasını yaptı.

McKenzie ayrıca aynı oturumda, 15 Ağustos’ta Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen bir toplantı sırasında Taliban liderlerinden Abdulgani Birader’in kendisine Kabil’in güvenliğini bir süre için Amerikalıların sağlamasını önerdiğini ancak o gün için bu yönde bir emir almadıkları ve yeterli kaynakları olmadığı için böyle bir adım atmadığını anlattı.

SAVUNMA BAKANI DIŞİŞLERİNİ SUÇLADI

Bu arada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Amerikan vatandaşlarının ve ABD ordusu ile çalışmış özel göçmen vizesi (SIV) sahibi olan Afganların tahliyelerinin gecikmesi konusunda ABD Dışişleri Bakanlığını suçladı. Senatörlerin sorularını yanıtlayan Austin, “(Tahliye işlemleri) Bunun nasıl ve ne zaman yapılacağı Dışişleri Bakanlığının işidir. Biz sadece destek sağlıyoruz” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump döneminde Taliban ile varılan anlaşma uyarınca, Amerikan askerlerinin 31 Ağustos’a kadar ülkeden çekilmesini emretmiş, güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine son ABD askeri bu tarihten 24 saat önce Kabil’den ayrılmıştı. Taliban ise 15 Ağustos’ta Kabil’i aldıktan sonra Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmiş ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile diğer üst düzey Afgan yetkililer ülkeyi terk etmişti.

Haberin Devamı

TALİBAN’DAN ABD’YE DRON UYARISI

TALİBAN, ABD’yi Afganistan üzerinde dron uçurmaktan vazgeçmeye çağırdı ve bunun “olumsuz sonuçları olacağı” uyarısında bulundu. Yazılı açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dron devriyelerinin Doha Anlaşması’nın ihlali anlamına geldiğini kaydetti. Çekilmenin tamamlandığı 30 Ağustos’tan sonra Amerikan dronları birden fazla kez Kabil semalarında görülmüştü. ABD, istihbarat toplamak için çevre ülkelerdeki dronları kullanıyor.