ABD’li komutandan itiraf: Biz kaybettik, Taliban kazandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan tepki göstermişti... Irakı böldü, YPG için DEAŞı yarattı... Kim bu McGurkErdoğan tepki göstermişti... Irak'ı böldü, YPG için DEAŞ'ı yarattı... Kim bu McGurk?#Brett Mcgurk
Marsilya - Galatasaray maçında olay Hakem maçı durdurdu...Marsilya - Galatasaray maçında olay! Hakem maçı durdurdu...#Galatasaray
Bol dönerli dostluk şarkısıBol dönerli dostluk şarkısı!#Türkiye
Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şartParlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart#Parlamenter Sistem
Mustafa Şentop Hürriyete konuştu: Erken seçim tartışması eski alışkanlıkMustafa Şentop Hürriyet'e konuştu: Erken seçim tartışması eski alışkanlık#Mustafa Şentop
Fedden çarpıcı yasak açıklamasıFed'den çarpıcı yasak açıklaması#Kripto Paralar
Aslan lider dönüyor Olaylı maçta zirveyi bırakmadıkAslan lider dönüyor! Olaylı maçta zirveyi bırakmadık#Galatasaray
Olaylı boşanma Oğul Aktunadan zehir zemberek dilekçeOlaylı boşanma! Oğul Aktuna'dan zehir zemberek dilekçe#Yıldırım Aktuna
10 puanlık uzman sorusu Kılıçdaroğlu ve Akşener Cumhurbaşkanı adayını belirledi mi10 puanlık uzman sorusu! Kılıçdaroğlu ve Akşener Cumhurbaşkanı adayını belirledi mi?#Kemal Kılıçdaroğlu
Özge Gürel, Serkan Çayoğlunun evlenme teklifine evet dediÖzge Gürel, Serkan Çayoğlu'nun evlenme teklifine 'evet' dedi#Özge Gürel
21 kişilik orkestrası Kıbrısta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim#Bülent Ersoy
Bakan Özer: İlk defa sizin programınızda açıkladımBakan Özer: 'İlk defa sizin programınızda açıkladım'#Okullar
Atatürk’ün adını kullana kullana bölünmeye doğruAtatürk’ün adını kullana kullana bölünmeye doğru#CHP
Kostüm mü iç çamaşırı mı Yabancılarla Türk şarkıcılar arasındaki fark...Kostüm mü iç çamaşırı mı? Yabancılarla Türk şarkıcılar arasındaki fark...#Kostüm
Fenerbahçe evinde kaybetti 3 gol...Fenerbahçe evinde kaybetti! 3 gol...#UEFA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’li komutandan itiraf: Biz kaybettik, Taliban kazandı

#ABD#Taliban#İtiraf
ABD’li komutandan itiraf: Biz kaybettik, Taliban kazandı

Amerikan Senatosu, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sırasında yaşananları soruşturuyor. Bu kapsamda senatörlerin sorularını yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, “Savaş istediğimiz şekilde bitmedi” dedi.

Haberin Devamı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde katıldığı Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin oturumda, ‘ülkesinin 20 yıllık savaşı kaybettiğini’ söyledi. “Hepimiz için net olan şu ki, Afganistan’daki savaş istediğimiz şekilde bitmedi, Kabil’de yönetimi Taliban aldı” diyen Milley, “Bu son 20 günün, hatta 20 ayın kaybı değildi; Çok daha geriye giden bir dizi stratejik kararın toplam etkisi” ifadelerini kullandı.

ABD’li komutandan itiraf: Biz kaybettik, Taliban kazandı

IRAK’IN İŞGALİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Milley sözlerine şöyle devam etti: “Afganistan’a müdahelenin gerekçesi olan, Amerika’yı terör örgütü El Kaide’ye karşı korumak noktasında başarılı olduğumuz söylenebilir. Ancak buna rağmen savaşın sonu istediğimiz gibi olmadı. Yaşanılanlardan çıkarılacak dersler var. 2003’te Irak’a girme kararı, Afganistan’dan asker kaydırmayı gerektirdiği için bugünkü sonuca olumsuz etki yapmış olabilir.”

BIDEN’A ‘ASKER KALSIN’ TAVSİYESİ

Haberin Devamı

ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de önceki gün Senato’da verdiği ifade sırasında, Beyaz Saray’a 2 bin 500 askerin Afganistan’da kalmayı sürdürmesini tavsiye ettiğini söyledi. Bunun üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Hükümet Afganistan’da izlenmesi gereken yola dair farklı öneri ve tavsiyeler aldı. Nihayetinde kararı başkomutan (Biden) verir. O (Biden) da, 20 yıllık savaşı sonlandırmanın vaktinin geldiğine karar verdi” açıklamasını yaptı.

McKenzie ayrıca aynı oturumda, 15 Ağustos’ta Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen bir toplantı sırasında Taliban liderlerinden Abdulgani Birader’in kendisine Kabil’in güvenliğini bir süre için Amerikalıların sağlamasını önerdiğini ancak o gün için bu yönde bir emir almadıkları ve yeterli kaynakları olmadığı için böyle bir adım atmadığını anlattı.

SAVUNMA BAKANI DIŞİŞLERİNİ SUÇLADI

Bu arada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Amerikan vatandaşlarının ve ABD ordusu ile çalışmış özel göçmen vizesi (SIV) sahibi olan Afganların tahliyelerinin gecikmesi konusunda ABD Dışişleri Bakanlığını suçladı. Senatörlerin sorularını yanıtlayan Austin, “(Tahliye işlemleri) Bunun nasıl ve ne zaman yapılacağı Dışişleri Bakanlığının işidir. Biz sadece destek sağlıyoruz” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump döneminde Taliban ile varılan anlaşma uyarınca, Amerikan askerlerinin 31 Ağustos’a kadar ülkeden çekilmesini emretmiş, güvenlik durumunun kötüleşmesi üzerine son ABD askeri bu tarihten 24 saat önce Kabil’den ayrılmıştı. Taliban ise 15 Ağustos’ta Kabil’i aldıktan sonra Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmiş ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile diğer üst düzey Afgan yetkililer ülkeyi terk etmişti.

Haberin Devamı

TALİBAN’DAN ABD’YE DRON UYARISI

TALİBAN, ABD’yi Afganistan üzerinde dron uçurmaktan vazgeçmeye çağırdı ve bunun “olumsuz sonuçları olacağı” uyarısında bulundu. Yazılı açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dron devriyelerinin Doha Anlaşması’nın ihlali anlamına geldiğini kaydetti. Çekilmenin tamamlandığı 30 Ağustos’tan sonra Amerikan dronları birden fazla kez Kabil semalarında görülmüştü. ABD, istihbarat toplamak için çevre ülkelerdeki dronları kullanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Taliban#İtiraf