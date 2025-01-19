ABD’li komutan terör elebaşısıyla görüştü

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CENTCOM’un açıklamasına göre, Kurilla’ya ziyareti sırasında, Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) Komutanı Tümgeneral Kevin Leahy ve Birleşik Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü-Levant (CSOJTF-L) Komutanı Tuğgeneral Michael Brooks da eşlik etti.

EL HOL’A DA GİTTİ

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, General Michael Kurilla’nın önceki gün ABD’li askeri komutanlar ve SDG ile bir araya gelerek terör örgütü DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması ve bölgede yeniden canlanmasının önlenmesine yönelik çabaların yanı sıra “Suriye’de gelişen durum” hakkında “bir değerlendirme” yaptığı belirtildi. ABD’nin Ortadoğu’daki askeri faaliyetlerinden sorumlu CENTCOM, Kurilla’nın binlerce DEAŞ ile bağlantılı kişinin tutulduğu El Hol kampı ile daha küçük bir kampı da ziyaret ettiği belirtildi. ABD, SDG ile işbirliğini DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önlemek olarak niteliyor. Kurilla, “DEAŞ’ın nihai tasfiye için kendi ülkelerine nakledilmesi amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.