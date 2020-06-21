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Haber Giriş: 21.06.2020 - 20:23,Son Güncelleme:

ABD'li komedyen sahnede bayıldı, koronavirüs olduğunu öğrendi

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ABD'li komedyen sahnede bayıldı, koronavirüs olduğunu öğrendi
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ABD’li komedyen Darryl Lynn Hughley, gösteri yaptığı sırada sahnede bayıldı. Ünlü komedyen bayılmasının ardından koronavirüs olduğunu öğrendi.

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Cuma gecesi gösteri yaptığı sırada sahnede bayılan 57 yaşındaki komedyen Darryl Lynn Hughley, koronavirüs çıktı. Ünlü komedyen, bayılmasının ardından kaldırıldığı Saint Thomas Hastanesi’nde yapılan testler sonucunda koronavirüs olduğunu duyurdu. Hughley, pozitif olduğunu öğrendikten sonra hızlı bir şekilde kendisini otel odasında karantinaya aldığını aktardı.

Ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hastalığım asemptomatik olarak adlandırıldı. Grip belirtilerine sahip değilim. Nefes darlığım yok, nefes almakta zorlanmıyorum. Öksürüğüm yok, düşük veya yüksek ateşim bulunmuyor. Tat veya koku kaybım yok. Sanırım sadece bilincimi kaybettim. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler” dedi.

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