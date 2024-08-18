Hurriyet.com.tr/DIÅž HABERLER
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 18, 2024 13:18
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Emekli ABD subayÄ± Stanislav Krapivnik, Rusya'nÄ±n Kursk bÃ¶lgesinde ilerleyen Ukrayna gÃ¼Ã§lerinin Kursk NÃ¼kleer Santrali'ni vurmasÄ± halinde Avrupa'da Ã‡ernobil benzeri yeni bir nÃ¼kleer felaketin yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Emekli ABD subayÄ± Stanislav Krapivnik, Rusya'nÄ±n Åžubat 2022'de Ukrayna iÅŸgalini baÅŸlatmasÄ±ndan bu yana Ukrayna'nÄ±n en derin sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Kursk bÃ¶lgesine iliÅŸkin endiÅŸe verici bir uyarÄ±da bulundu.Â
Russia Today'e konuÅŸan Krapivnik, Ukrayna silahlÄ± kuvvetlerinin Kursk NÃ¼kleer Santrali'ni vurmasÄ± halinde Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ etkileyecek bir nÃ¼kleer felakete yol aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi.
Kursk NÃ¼kleer Santrali'nin faaliyette olduÄŸunu belirten Krapivnik, soÄŸutma sisteminin hedef alÄ±nmasÄ± halinde FukuÅŸima ya da Ã‡ernobil'dekine benzer bir olaya yol aÃ§abilecek 'nÃ¼kleer erimeye' neden olacaÄŸÄ±nÄ± ve rÃ¼zgarÄ±n kuzeybatÄ±dan esmesiyle de Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ etkileyeceÄŸini vurguladÄ±.
OlasÄ± bir serpintinin "Polonya, Almanya, Danimarka ve Ä°skandinav Ã¼lkelerine" ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten Krapivnik, Kursk NÃ¼kleer Santrali'ndeki bir erimenin bÃ¶lgeyi yaÅŸanmaz duruma getireceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
JAPONYA'NIN EN KÃ–TÃœ KÃ‚BUSU Fukushima Santrali
11 Mart 2011, Japonya'nÄ±n tarihine kara bir leke olarak kazÄ±ndÄ±. O gÃ¼n, Japonya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda meydana gelen 9.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, dev bir tsunamiye yol aÃ§tÄ±. Bu felaketin merkezinde ise FukuÅŸima Daiichi NÃ¼kleer Santrali vardÄ±. Bu olay, Japonya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k nÃ¼kleer krizlerinden biri olarak tarihe geÃ§ti.
Depremin ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami, santralin soÄŸutma sistemlerini ve elektrik altyapÄ±sÄ±nÄ± tahrip etti. Bu hasar, reaktÃ¶rlerin aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±na ve kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmesine yol aÃ§tÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede, reaktÃ¶rlerde ciddi bir erime tehlikesi belirdi.
Radyoaktif Ã§ekirdeklerin aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±, santralde hidrojen patlamalarÄ±na neden oldu. Bu patlamalar, santralin yapÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼k zarar verdi ve radyoaktif maddelerin atmosfere salÄ±nmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±lar, Ã§evredeki alanlarda ciddi bir kontaminasyona neden oldu.
Felaketin ardÄ±ndan bÃ¶lgeden binlerce insan tahliye edildi. GeniÅŸ bir alan, radyoaktif kirlenme nedeniyle tehlikeli olarak iÅŸaretlendi. Tahliye edilenler, hem kÄ±sa vadeli hem de uzun vadeli saÄŸlÄ±k riskleri ve yerinden edilme gibi zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.TARÄ°HÄ°N EN KARANLIK NÃœKLEER KRÄ°ZÄ°
26 Nisan 1986, dÃ¼nya nÃ¼kleer enerjinin en bÃ¼yÃ¼k felaketlerinden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olarak tarihe geÃ§ti. Sovyetler BirliÄŸi'nin Ukraynaâ€™daki Ã‡ernobil NÃ¼kleer Santrali'nde meydana gelen patlama, nÃ¼kleer enerji tarihinin en korkunÃ§ kazalarÄ±ndan birini tetikledi.
O gÃ¼n, Ã‡ernobil Santrali'nin 4 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼nde meydana gelen bÃ¼yÃ¼k patlama, reaktÃ¶rÃ¼n dÄ±ÅŸ yapÄ±sÄ±nÄ±n tamamen yÄ±kÄ±lmasÄ±na ve radyoaktif maddelerin atmosfere yayÄ±lmasÄ±na neden oldu. Patlama sonucu ortaya Ã§Ä±kan radyoaktif bulut, geniÅŸ bir coÄŸrafi alana yayÄ±ldÄ± ve bÃ¼yÃ¼k bir Ã§evresel felakete yol aÃ§tÄ±.Ã‡ernobil'de patlayan reaktÃ¶r beton ile kaplanmÄ±ÅŸtÄ±
PatlamanÄ±n ardÄ±ndan, radyoaktif maddeler havaya karÄ±ÅŸarak geniÅŸ bir alanda kontaminasyona neden oldu. Ã–zellikle iyot-131, sezyum-137 ve stronsiyum-90 gibi radyoaktif izotoplar Ã§evredeki tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerine ve su kaynaklarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸamasÄ±na neden oldu. Kanser vakalarÄ± ve tiroid hastalÄ±klarÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemlendi.
Felaketin ardÄ±ndan, 30 kilometrelik bir alanda yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 115,000 kiÅŸi tahliye edildi. "Kaza BÃ¶lgesi" olarak bilinen bu bÃ¶lge, radyoaktif kirlenme nedeniyle yÄ±llar boyunca yaÅŸanamaz hale geldi. BÃ¶lgedeki tahliye ve yeniden yerleÅŸtirme iÅŸlemleri, hem kÄ±sa vadeli hem de uzun vadeli sosyal ve ekonomik zorluklarla birlikte gerÃ§ekleÅŸtirildi.ZAPORÄ°JYA'DA KRÄ°ZDEN NASIL DÃ–NÃœLDÃœ? Rusya
'nÄ±n 24 Åžubat 2022â€™de baÅŸlayan Ukrayna
'ya yÃ¶nelik geniÅŸ Ã§aplÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±, Zaporijya NÃ¼kleer Santrali'ni de hedef aldÄ±. Rus kuvvetlerinin santrali bombalamasÄ± ve topÃ§u ateÅŸi, reaktÃ¶rlerin gÃ¼venlik sistemlerinde ciddi hasara yol aÃ§tÄ±. Bu durum, radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ± riski yaratarak uluslararasÄ± toplumda bÃ¼yÃ¼k endiÅŸelere neden oldu.
Durumun kritik hale gelmesiyle birlikte, UAEA uzmanlarÄ±nÄ± bÃ¶lgeye gÃ¶nderdi. Bu adÄ±m, santralin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak ve olasÄ± bir felaketi Ã¶nlemek amacÄ±yla atÄ±ldÄ±. UAEA, santralin gÃ¼venliÄŸini sÃ¼rekli olarak izledi ve uluslararasÄ± yardÄ±mla destek saÄŸladÄ±.
Ukrayna, santralin Ã§evresinde gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±. Rus saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± santralin korunmasÄ± iÃ§in kritik altyapÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§eÅŸitli tedbirler alÄ±ndÄ±. Santral Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve uzmanlar, radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ± riskine karÅŸÄ± dikkatli bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
UluslararasÄ± toplum, Ukraynaâ€™ya ve Zaporijya bÃ¶lgesindeki insanlara yardÄ±m gÃ¶ndermeye baÅŸladÄ±. Acil yardÄ±m ekipleri, radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±ya karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalarÄ± iÃ§in eÄŸitildi ve destek saÄŸlandÄ±. Bu yardÄ±mlar, olasÄ± bir felaketin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesine katkÄ±da bulundu.KURSK NÃœKLEER SANTRALÄ°Â
Rusya'nÄ±n batÄ±sÄ±nda, Kursk ÅŸehrinin sadece 20 kilometre doÄŸusunda yer alan Kursk NÃ¼kleer Santrali, 1977 yÄ±lÄ±nda ilk reaktÃ¶rÃ¼nÃ¼ devreye alarak enerji Ã¼retmeye baÅŸladÄ±.Â
Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde inÅŸa edilen bu santralin diÄŸer Ã¼Ã§ reaktÃ¶rÃ¼, sÄ±rasÄ±yla 1981, 1985 ve 1986 yÄ±llarÄ±nda devreye alÄ±ndÄ±. DÃ¶rt adet RBMK-1000 tipi reaktÃ¶re sahip olan santraldeki reaktÃ¶rler, su soÄŸutmalÄ± ve grafit moderatÃ¶rlÃ¼ bir tasarÄ±ma sahip olup, Ã‡ernobil Felaketi'nde kullanÄ±lan reaktÃ¶rlerle aynÄ± tipte.