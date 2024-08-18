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Emekli ABD subayÄ± Stanislav Krapivnik, Rusya'nÄ±n Åžubat 2022'de Ukrayna iÅŸgalini baÅŸlatmasÄ±ndan bu yana Ukrayna'nÄ±n en derin sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Kursk bÃ¶lgesine iliÅŸkin endiÅŸe verici bir uyarÄ±da bulundu.Â



Russia Today'e konuÅŸan Krapivnik, Ukrayna silahlÄ± kuvvetlerinin Kursk NÃ¼kleer Santrali'ni vurmasÄ± halinde Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ etkileyecek bir nÃ¼kleer felakete yol aÃ§abileceÄŸini sÃ¶yledi.



Kursk NÃ¼kleer Santrali'nin faaliyette olduÄŸunu belirten Krapivnik, soÄŸutma sisteminin hedef alÄ±nmasÄ± halinde FukuÅŸima ya da Ã‡ernobil'dekine benzer bir olaya yol aÃ§abilecek 'nÃ¼kleer erimeye' neden olacaÄŸÄ±nÄ± ve rÃ¼zgarÄ±n kuzeybatÄ±dan esmesiyle de Avrupa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ etkileyeceÄŸini vurguladÄ±.



OlasÄ± bir serpintinin "Polonya, Almanya, Danimarka ve Ä°skandinav Ã¼lkelerine" ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± belirten Krapivnik, Kursk NÃ¼kleer Santrali'ndeki bir erimenin bÃ¶lgeyi yaÅŸanmaz duruma getireceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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JAPONYA'NIN EN KÃ–TÃœ KÃ‚BUSU



11 Mart 2011, Japonya'nÄ±n tarihine kara bir leke olarak kazÄ±ndÄ±. O gÃ¼n, Japonya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda meydana gelen 9.0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem, dev bir tsunamiye yol aÃ§tÄ±. Bu felaketin merkezinde ise FukuÅŸima Daiichi NÃ¼kleer Santrali vardÄ±. Bu olay, Japonya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k nÃ¼kleer krizlerinden biri olarak tarihe geÃ§ti.



Depremin ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami, santralin soÄŸutma sistemlerini ve elektrik altyapÄ±sÄ±nÄ± tahrip etti. Bu hasar, reaktÃ¶rlerin aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±na ve kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmesine yol aÃ§tÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede, reaktÃ¶rlerde ciddi bir erime tehlikesi belirdi.

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Radyoaktif Ã§ekirdeklerin aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nmasÄ±, santralde hidrojen patlamalarÄ±na neden oldu. Bu patlamalar, santralin yapÄ±sÄ±na bÃ¼yÃ¼k zarar verdi ve radyoaktif maddelerin atmosfere salÄ±nmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Radyoaktif sÄ±zÄ±ntÄ±lar, Ã§evredeki alanlarda ciddi bir kontaminasyona neden oldu.Felaketin ardÄ±ndan bÃ¶lgeden binlerce insan tahliye edildi. GeniÅŸ bir alan, radyoaktif kirlenme nedeniyle tehlikeli olarak iÅŸaretlendi. Tahliye edilenler, hem kÄ±sa vadeli hem de uzun vadeli saÄŸlÄ±k riskleri ve yerinden edilme gibi zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.26 Nisan 1986, dÃ¼nya nÃ¼kleer enerjinin en bÃ¼yÃ¼k felaketlerinden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n olarak tarihe geÃ§ti. Sovyetler BirliÄŸi'nin Ukraynaâ€™daki Ã‡ernobil NÃ¼kleer Santrali'nde meydana gelen patlama, nÃ¼kleer enerji tarihinin en korkunÃ§ kazalarÄ±ndan birini tetikledi.O gÃ¼n, Ã‡ernobil Santrali'nin 4 numaralÄ± reaktÃ¶rÃ¼nde meydana gelen bÃ¼yÃ¼k patlama, reaktÃ¶rÃ¼n dÄ±ÅŸ yapÄ±sÄ±nÄ±n tamamen yÄ±kÄ±lmasÄ±na ve radyoaktif maddelerin atmosfere yayÄ±lmasÄ±na neden oldu. Patlama sonucu ortaya Ã§Ä±kan radyoaktif bulut, geniÅŸ bir coÄŸrafi alana yayÄ±ldÄ± ve bÃ¼yÃ¼k bir Ã§evresel felakete yol aÃ§tÄ±.