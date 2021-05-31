ABD'li havayolu şirketinden uçakta alkol yasağı!

ABD'de ilk olarak Mart 2020'de pandemi sırasında yolcuların etkileşimini azaltmak için yürürlüğe giden alkol yasağı bir kez daha gündemde.

Geçtiğimiz günlerde bir yolcunun uçuş görevlisini darp etmesi sonrası American Havayolları, uçuşlarına alkol yasağı getirdiğini duyurdu.

Uçuşlarda alkol satışını askıya aldığını duyuran şirket bu kararın 13 Eylül'e kadar süreceğinin altını çizdi.

Karar geçtiğimiz günlerde American Havayolları uçuş görevlisinin bir yolcu tarafından darp edilmesi sonrası alındı.

Söz konusu olayda yolcu, tartıştığı uçuş görevlisine yumruk atmış ve görevlinin dişlerini kırmıştı.

Konu hakkında yeni bir açıklama yayınlayan şirket, 'American Havayolları, mürettebatımıza yönelik saldırı veya kötü muameleye müsamaha göstermeyecektir' ifadelerine yer verdi.

Aynı açıklamada 'Müşterilerin ve mürettebat üyelerinin 'normale' dönmeye istekli olduklarını takdir etsek de, Kovid öncesi uygulamaları sürdüreceğiz' denildi.

American Airlines, salgın sırasında yolcular ve uçuş görevlileri arasındaki etkileşimi sınırlamak için Mart 2020'nin sonlarında ekonomi yolcularına alkol satışını durdurmuştu.

Öte yandan Southwest Havayolları, müşterilerine alkol satışına geri dönmeyi planlarını durdurdu.

Şirket, önümüzdeki ay Hawaii uçuşlarında ve Temmuz ayında ise diğer uçuşlarda müşterilere alkol satışına başlayacağını açıkladı.

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