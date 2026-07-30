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ABD'li hava yolu şirketlerinden robotlara uçuş yasağı hazırlığı

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#Uçuş Güvenliği#İnsansı Robotlar#Hava Yolu Şirketleri
ABDli hava yolu şirketlerinden robotlara uçuş yasağı hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 15:06

ABD'de hava yolu şirketleri Delta ve United Airlines, insansı ve evcil hayvana benzeyen robotlara uçuş yasağı getirmeye hazırlanıyor. Yasak kararının, robotlarda kullanılan pil türlerinin yangın tehlikesine yol açması nedeniyle planlandığı kaydedildi.

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The Hill'in haberine göre, Delta ve United Airlines, uçuşlara kabin bagajı ya da uçak altı bagajı politikalarında değişiklik yapacak.

Hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle insana ve evcil hayvana benzeyen robotları uçaklara kabul etmeyecek.

Southwest Hava Yolları da bir yolcunun robotla uçağa binmesi üzerine daha önce benzeri bir karar almıştı.

Robotlara güç sağlamak için sıklıkla kullanılan pil türleri, uçak yolculuklarında halihazırda yasaklanmış durumda. Ağır lityum-iyon piller, yanlış kullanıldıklarında veya patladıklarında yangın tehlikesine yol açıyor.

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#Uçuş Güvenliği#İnsansı Robotlar#Hava Yolu Şirketleri

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