ABD'li hava yolu şirketlerinden robotlara uçuş yasağı hazırlığı

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The Hill'in haberine göre, Delta ve United Airlines, uçuşlara kabin bagajı ya da uçak altı bagajı politikalarında değişiklik yapacak.

Hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle insana ve evcil hayvana benzeyen robotları uçaklara kabul etmeyecek.

Southwest Hava Yolları da bir yolcunun robotla uçağa binmesi üzerine daha önce benzeri bir karar almıştı.

Robotlara güç sağlamak için sıklıkla kullanılan pil türleri, uçak yolculuklarında halihazırda yasaklanmış durumda. Ağır lityum-iyon piller, yanlış kullanıldıklarında veya patladıklarında yangın tehlikesine yol açıyor.

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