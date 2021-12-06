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ABD'li generalden itiraf gibi 'Çin' açıklaması

#Çin#ABD#Dünya
ABDli generalden itiraf gibi Çin açıklaması

ABD Uzay Kuvvetleri'nde görev alan General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda uyarılarda bulundu. Thompson '2020'li yılların sonunda uzayda lider olacaklarının önceden kestirilebilecek bir sonuç olduğunu düşünmüyorum, ancak inanılmaz bir hızla ilerliyorlar' dedi.

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Hipersonik füzesi ile dikkatleri üzerine çeken Çin başta ABD olmak üzere pek çok ülkenin radarında.

Ancak nükleer kapasiteye sahip olduğu düşünülen füze Çin'in uzay programının sadece bir parçası. Ülke bu alanda pek çok çalışma ve yatırıma son sürat devam ederken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

ABD Uzay Kuvvetleri Operasyon Başkan Yardımcısı General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda itiraf gibi açıklamalara imza attı.

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Çin'in uzayda ilk vuruş kabiliyetine sahip olup olunmadığı sorusuna Thompson'ın cevabı 'bir potansiyel var' oldu.

Politico'da yer alan habere göre, Thompson 'Uzay Gücü'nün yaratılmasının nedenlerinden biri de bu' dedi.

"Fox News Sunday" programında konuşan Thompson şu ifadelere yer verdi;

'2020'li yılların sonunda uzayda lider olacaklarının önceden kestirilebilecek bir sonuç olduğunu düşünmüyorum, ancak inanılmaz bir hızla ilerliyorlar.'

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İngiliz Financial Times gazetesinin deşifre ettiği hipersonik füze Çin hükümeti tarafından yalanlansa da bu açıklama inandırıcı bulunmamıştı.

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Pek çok kaynağa göre, Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı. Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya’ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı resmen kurulmuştu.

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