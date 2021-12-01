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ABD'li generalden flaş sözler: Bu savaşı kaybedebiliriz!

#ABD#RUSYA#Çin
ABDli generalden flaş sözler: Bu savaşı kaybedebiliriz

Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı General Thompson, ABD uydularının her gün savaş eylemleri tarzında manevralarla saldırıya uğradığını ve harekete geçmezse ABD'nin uzay silahlanma yarışını kaybedeceğini söyledi.

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General David Thompson, Washington Post'a yaptığı açıklamada Çin ve Rusya'nın düzenli olarak ABD uydularını lazerler, radyo frekansı bozucuları ve siber saldırılarla hedef aldığını açıkladı.

TEHDİTLER HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

ABD Uzay Kuvvetleri'nden Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı olan General Thompson. 'Tehditler gerçekten her geçen gün büyüyor ve genişliyor. Ve bu gerçekten uzun süredir devam eden bir durum' dedi.

RUSLARIN GÖNDERDİĞİ MESAJ AÇIK

Thompson, bir Rus uydusunun ABD ulusal güvenlik uydusuna çok yakın uçtuğu ve yetkililerin bunun bir saldırı olduğunu düşündüğü 2019 olayını açıkladı.

Thomson, 'Yakın, tehlikeli ve tehditkar bir manevra yaptı, böylece çarpışma endişesi yaratacak kadar yaklaştılar. Rusların bize bir mesaj gönderdiği çok açıktı' dedi.

RUSYA'NIN YAYGARASINA RAĞMEN ÇİN ÖNDE

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General, bu ayın başlarında Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda bir gazeteye verdiği demeçte, Rusya'nın 'yaygarasına' rağmen, Çinlilerin operasyonel sistemlerin sahaya sürülmesinde komşularının çok önünde olduklarını söyledi.

Thompson, Çin'in şu anda uzaya ABD'nin iki katı hızda uydu gönderdiğini ve yakında yörünge üretiminde ülkeyi geçeceğini söyledi.

ÇİN MÜZAKERE İSTEĞİNE SICAK BAKMADI

Beyaz Saray'ın, siber uzay ve uzayın yanı sıra nükleer silahların kontrolü için uluslararası kuralları müzakere etme isteği Pekin'e ulaştı. Ancak Çinli yetkililer bu diplomatik çabayı olumlu karşılamadı.

OLASI BİR UZAY SAVAŞI DURUMUNDA İŞE YARAYABİLİR

Thompson'a göre, uzay varlıklarının etrafına nispeten düşük maliyetli uyduların konuşlandırılması, bir uzay savaşı durumunda ABD'yi daha iyi konumlandırabilir.

Thompson, ABD uydularına yönelik herhangi bir ciddi saldırı olup olmadığını ne doğruladı ne de reddetti. Böyle bir olayın gizli bilgi olacağını ve bunu tartışamayacağını bildirdi.

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