MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD’li general: Afganistan’da oyunun sonu henüz yazılmadı
GeriDünya ABD’li general: Afganistan’da oyunun sonu henüz yazılmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 23.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD’li general: Afganistan’da oyunun sonu henüz yazılmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’li general: Afganistan’da oyunun sonu henüz yazılmadı

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, aşırıcı Taliban’ın son aylarda Afganistan’da stratejik momentum kazandığını, ancak söz konusu ülkede kimin üstünlük sağlayacağının, nasıl bir sona varılacağının belli olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile düzenlenen basın toplantısında Milley, Taliban’ın 419 bölgenin yarısını kontrol ettiğini, 34 vilayet başkentinden yarısını ele geçirmek için baskı kurduğunu belirtti.

Taliban toprak kazanırken Afgan güçlerinin Kabil dahil nüfusun yoğun olduğu bölgeleri korumak için pozisyon aldığını belirten Milley, Taliban’ın Kabil’e karşı zafer elde edecekmiş gibi bir intiba uyandırmak istediğini, ancak Afgan ordusu ve polis gücünün nihayetinde üstün geleceğini söyledi. Taliban ile müzakere edilmiş bir siyasi çözümün de olabileceğini belirten Milley, Taliban’ın tam kontrolü sağlama ihtimalini de göz ardı etmedi ve “Oyunun sonunun henüz yazıldığını düşünmüyorum” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi