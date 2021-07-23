ABD’li general: Afganistan’da oyunun sonu henüz yazılmadı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile düzenlenen basın toplantısında Milley, Taliban’ın 419 bölgenin yarısını kontrol ettiğini, 34 vilayet başkentinden yarısını ele geçirmek için baskı kurduğunu belirtti.

Taliban toprak kazanırken Afgan güçlerinin Kabil dahil nüfusun yoğun olduğu bölgeleri korumak için pozisyon aldığını belirten Milley, Taliban’ın Kabil’e karşı zafer elde edecekmiş gibi bir intiba uyandırmak istediğini, ancak Afgan ordusu ve polis gücünün nihayetinde üstün geleceğini söyledi. Taliban ile müzakere edilmiş bir siyasi çözümün de olabileceğini belirten Milley, Taliban’ın tam kontrolü sağlama ihtimalini de göz ardı etmedi ve “Oyunun sonunun henüz yazıldığını düşünmüyorum” dedi.

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