ABDâ€™li genç kÄ±z dünyanÄ±n en uzun bacaklarÄ±na sahip kiÅŸi olarak Guinness'e adÄ±nÄ± yazdÄ±racak
ABDâ€™li genÃ§ Maci Currin, sol bacaÄŸÄ± 135 ve saÄŸ bacaÄŸÄ± 134 santimetre olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n en uzun bacaklarÄ±na sahip kiÅŸi olarak, Guinness DÃ¼nya Rekor kitabÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±racak.
ABDâ€™nin Texas eyaletinde bulunan Austin ÅŸehrinden 17 yaÅŸÄ±ndaki Maci Currin gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.Â Currin, sol bacaÄŸÄ± 135 ve saÄŸ bacaÄŸÄ± 134 santimetre olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n en uzun bacaklarÄ±na sahip kiÅŸisi oldu.Â Â
BacaklarÄ±nÄ±n, boyunun yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± oluÅŸturan Currin, ilk olarak 2018â€™de kendine uyan bir tayt bulamayÄ±nca Ã¶zel yapÄ±m tayt isteyip istemediÄŸi sorulmasÄ± Ã¼zerine ortalamadan daha uzun bacaklara sahip olduÄŸunu fark etti.Â
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"KIYAFET GÄ°YERKEN VEÂ ARABAYA BÄ°NERKENÂ ZORLANIYORUM"Â
Uzun boylu insanlarÄ±n boylarÄ± ile barÄ±ÅŸÄ±k olmalarÄ±na ilham vermek iÃ§in "dÃ¼nyanÄ±n en uzun bacaklÄ± kiÅŸisi"Â Ã¼nvanÄ±nÄ±n peÅŸinden gittiÄŸini belirten Currin, bÃ¶ylesine uzun bacaklara sahip olmanÄ±n iyi ve zor yanlarÄ±nÄ±n da olduÄŸunu ifade etti.
Currin, kapÄ±lardan geÃ§erken, arabaya binerken veya kÄ±yafet denerken zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak uzun bacaklarÄ±nÄ±n, okulunun voleybol takÄ±mÄ±nda yer almanÄ±nÂ avantaj saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã–te yandan, Guinness DÃ¼nya RekorlarÄ± 2021 baskÄ±sÄ±nda yer almasÄ± beklenen Currin, gelecekle Ä°ngiltereâ€™de bir Ã¼niversiteye gitmeyi ve dÃ¼nyanÄ±n â€˜en uzun profesyonel modeliâ€™ olma rekorunu elde etme hedefinde olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
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