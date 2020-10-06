ABDâ€™nin Texas eyaletinde bulunan Austin ÅŸehrinden 17 yaÅŸÄ±ndaki Maci Currin gÃ¶renleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor.Â Currin, sol bacaÄŸÄ± 135 ve saÄŸ bacaÄŸÄ± 134 santimetre olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n en uzun bacaklarÄ±na sahip kiÅŸisi oldu.Â Â

BacaklarÄ±nÄ±n, boyunun yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± oluÅŸturan Currin, ilk olarak 2018â€™de kendine uyan bir tayt bulamayÄ±nca Ã¶zel yapÄ±m tayt isteyip istemediÄŸi sorulmasÄ± Ã¼zerine ortalamadan daha uzun bacaklara sahip olduÄŸunu fark etti.Â

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"KIYAFET GÄ°YERKEN VEÂ ARABAYA BÄ°NERKENÂ ZORLANIYORUM"Â

Uzun boylu insanlarÄ±n boylarÄ± ile barÄ±ÅŸÄ±k olmalarÄ±na ilham vermek iÃ§in "dÃ¼nyanÄ±n en uzun bacaklÄ± kiÅŸisi"Â Ã¼nvanÄ±nÄ±n peÅŸinden gittiÄŸini belirten Currin, bÃ¶ylesine uzun bacaklara sahip olmanÄ±n iyi ve zor yanlarÄ±nÄ±n da olduÄŸunu ifade etti.

Currin, kapÄ±lardan geÃ§erken, arabaya binerken veya kÄ±yafet denerken zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak uzun bacaklarÄ±nÄ±n, okulunun voleybol takÄ±mÄ±nda yer almanÄ±nÂ avantaj saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã–te yandan, Guinness DÃ¼nya RekorlarÄ± 2021 baskÄ±sÄ±nda yer almasÄ± beklenen Currin, gelecekle Ä°ngiltereâ€™de bir Ã¼niversiteye gitmeyi ve dÃ¼nyanÄ±n â€˜en uzun profesyonel modeliâ€™ olma rekorunu elde etme hedefinde olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.