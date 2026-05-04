ABD'li gazeteciden itiraf: Netanyahu'nun 'rehinesi' Trump

Siyasi yorumcu ve eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşındaki rolüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Carlson, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun etkisi altında hareket ettiğini öne sürdü.

The New York Times’a Carlson, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın egemen bir karar verici olmaktan çok bir rehine olduğunu ve bunu kendi isteği dışında yaptığını düşünüyorum."

“NETANYAHU VE DESTEKÇİLERİ TARAFINDAN”

Trump’ın kimler tarafından “rehin tutulduğu” sorusuna Carlson şu yanıtı verdi:

"Binyamin Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok destekçisi tarafından. Bunu sadece Trump'ın 28 Şubat'ta savaşı başlatmasından değil, aynı zamanda savaştan kaçamamasından da biliyoruz."

ATEŞKES SONRASI DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Carlson, Trump’ın 8 Nisan’da İran’la ateşkes ilan etmesinden saatler sonra bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Carlson, şu iddiayı dile getirdi:

"İsrail'in, İranlılar da dahil olmak üzere herkesin dikkatini çekmek amacıyla tasarlanmış bir şekilde, Lübnan'da sivilleri öldürmeye başladı."

Carlson, İsrail'in bu hamlesinin amacını, "Bu sürecin amacı, müzakere yoluyla bir çözümden söz edilmesine son vermek ve İran yok edilip kaosa sürüklenene kadar devam etmektir ki bu da İsrail'in hedefidir." sözleriyle değerlendirdi.

“BU REHİNE OLMAKTIR"

Trump’ın İsrail’e yönelik tutumunu sert sözlerle eleştiren Carlson, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, ‘Müzakere yoluyla bir çözüm istiyorum’ dedi. İsrail ise anlaşmayı durdurdu. Trump, Netanyahu'yu kamuoyu önünde eleştirmeyi bile reddetti. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu rehine olmaktır. Bu, bir adamın diğerini tamamen kontrol etmesidir."

Carlson, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Trump, 'İran'la müzakere edilmiş bir çözüm istiyorum' dedi. İsrail ise çözümü durdurdu."