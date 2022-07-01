ABD'li gazeteciden Biden ve Boris Johnson'a tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çekti

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İspanya'nın başkenti Madrid'de dün sona eren 32. NATO Zirvesine Türkiye damga vurdu. NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye'nin sunduğu şartları kabul etmesiyle ittifaka üye olmalarının önü açıldı. Zirvenin ardından liderler, tek tek kamera karşısına geçerek basın toplantısı gerçekleştirdi.

"DÜZMECE BASIN TOPLANTISI, KİŞİLER ÖNCEDEN SEÇİLDİ"

ABD’li gazeteci Michael Tracey bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada liderlerin basın toplantılarına ilişkin çok konuşulacak bir detayı açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sadece önceden belirlenmiş soruları cevapladığını söyleyen Tracey, Boris Johnson’ın kürsüdeki fotoğrafı paylaştı ve “Düzmece basın toplantısı! Tüm soru soracak kişiler önceden seçildi, ardından Boris hemen dışarı çıktı” dedi.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Biden ve Johnson'ın aksine önceden belirlenmemiş soruları seçmediğine ve diğer iki lidere göre çok daha fazla soru cevapladığına dikkat çeken ABD'li gazeteci paylaşımında “İster inanın ister inanmayın, Erdoğan az önce bana söz hakkı verdi ve sorumu yanıtladı. ABD/İngiltere’nin askeri gerilimin tırmanmasına yönelik çağrı yaparken, kendisinin Ukrayna'da diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki veya tek NATO lideri olduğunu belirttim. O (Erdoğan) da bana ‘her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır’ yaklaşımının etkili olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.



"ERDOĞAN'IN YARDIMCISI İSTEDİĞİM HER ŞEYİ SORABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ"

“Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracak kişilerin önceden seçilmediğini ve her istediğimi sorabileceğimi söyledi” diyen Tracey ABD Başkanı Biden'ı da eleştirerek “Biden, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin yanı sıra saldırı silahları göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı), Biden’ı başıyla onayladı. Beklendiği gibi yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ, NBC soru sordu." dedi.