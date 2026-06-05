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ABD'li gazeteci Çin casusu olduğunu itiraf etti

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#ABD Gazeteci Casusluğu#Çin Casusluk Skandalı#Thomas Pauken Ajanlık
ABDli gazeteci Çin casusu olduğunu itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 10:23

ABD'li gazeteci Thomas Pauken'in, mahkemede Çin hükümeti adına ajanlık yaptığı suçlamasını kabul ettiği bildirildi. Paulken, ABD'li bir yetkiliye Çin'e bilgi sızdırması için 10 bin dolar rüşvet ödediğini belirtti.

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ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, 2010'dan beri Çin'de yaşayan ve buradaki çeşitli devlet medya kuruluşlarında çalışan ABD'li gazeteci Pauken, kendisine yönlendirilen ajanlık suçlamasını kabul etti.

Bakanlık, Thomas Pauken'nin 1 Eylül'de ABD'deki bir Bölge Mahkemesinde cezalandırılmasının öngörüldüğünü, gazetecinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Pauken’in avukatı Charles Burnham konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçunu kabul ederek "ABD hükümetinin belirli zorunlu formlarını doldurmadan Çin Halk Cumhuriyeti adına ajan olarak çalışmayı kabul ettiğini" söyledi.

Tom McGregor mahlasının kullanarak yazı yazan Pauken, şubat ayında Çin'den ABD'ye geldikten sonra gözaltına alınmıştı.

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Gözaltına alındıktan sonra Pauken'in verdiği yeminli ifadede, Çin hükümetiyle bağlantılı kişilerle tanıştırmaya çalıştığı ve ABD'de bir devlet kurumunda görevli kişinin Çin'e bilgi sızdırma olasılığının "yüzde 80" olduğunu söylediği ifade edildi.

Pauken'in ifadesinde, Çin hükümetiyle bağlantılı kişiler adına çalışması ve "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından okunacak" haftalık raporlar hazırlaması karşılığında söz konusu kişiye 10 bin dolar ödeme vaadinde bulunarak kendisine cep telefonu ve dizüstü bilgisayar temin ettiği açıklandı.

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#ABD Gazeteci Casusluğu#Çin Casusluk Skandalı#Thomas Pauken Ajanlık

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