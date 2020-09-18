ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a İngiltere'den darbe! Nişanı iptal edildi

Resmi gazetede yayımlanan duyuruda, "Kraliçe, Harvey Weinstein'ın 29 Ocak 2004 tarihli Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği nişanının iptal ve feshedilmesini emretti." denildi.



68 yaşındaki Weinstein, 24 Şubat'taki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.