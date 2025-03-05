ABD’li eski komutan uyardı: ‘NATO derinden çatırdıyor’

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Amerikan Wall Street Journal gazetesinin “Trump’ın Rusya’yı kucaklaması NATO ittifakını çatırdatıyor” başlıklı makalesinde görüşlerine yer verilen eski NATO komutanı, emekli ABD’li amiral James Stavridis, “NATO’nun son günlerine gelmiş olmamızdan endişe ediyorum” ifadelerini kullanıyor. Washington’daki politika değişikliğinin İttifak’a kalıcı zarar verebileceğine dikkat çeken Stavridis, NATO’nun çökmek üzere olmadığını ancak “hiç olmadığı kadar gürültülü bir şekilde çatırdadığını” ifade ediyor. ABD Başkanı’nın geçen hafta sosyal medya hesabından “(Rus lideri) Putin’den çok ülkemize giren göçmen tecavüzcüler, uyuşturucu satıcıları ve katillerden korkmalıyız” ifadelerini paylaştığı hatırlatılan haberde, Avrupalı yetkililerin NATO şemsiyesi altında Amerikan garantilerine güvenmek yerine kıta güvenliğini sağlamak adına adımlar atmaya hazırlandıklarına dikkat çekiliyor.