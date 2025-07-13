ABD'li emekli subaydan çarpıcı itiraflar: ‘10 nükleer başlığı devre dışı bıraktılar!’ | ‘Bu savaş ilanı değil, açık bir uyarı’

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Son yıllarda dünya genelinde artan tanımlanamayan hava olayları gözlemleri, yalnızca merak değil, aynı zamanda ciddi güvenlik ve savunma endişeleri de yaratıyor. Hükümet belgeleri, askeri tanıklıklar ve bağımsız araştırmalar, bu fenomenlerin özellikle nükleer silahlarla bağlantılı alanlarda yoğunlaştığını ortaya koyuyor.



ABD’den gelen yeni bir tanıklık ise bu endişeleri daha da derinleştiriyor: Emekli bir Hava Kuvvetleri subayı, UFO’ların nükleer füzeleri etkisiz hale getirdiğini ve bu müdahalelerin insanlığa yönelik bir uyarı mesajı taşıdığını ileri sürüyor.



‘10 NÜKLEER BAŞLIĞI GEÇİCİ OLARAK DEVRE DIŞI BIRAKTILAR’



84 yaşındaki emekli Hava Kuvvetleri subayı Robert Salas, UFO’ların oluşturduğu potansiyel tehdit ve bu varlıkların nükleer silahlarla ilişkisi konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



1967 yılında Montana’daki Malmstrom Hava Üssü’nde görev yaptığı sırada tanık olduğunu iddia ettiği olayla ilgili konuşan Salas, tanımlanamayan hava olaylarının 10 nükleer başlığı geçici olarak devre dışı bıraktığını söyledi. Olayı “bir saldırı değil, insanlığa yönelik güçlü bir mesaj” olarak nitelendirdi.





‘BU, SAVAŞ İLANI DEĞİL; AÇIK BİR UYARIYDI’

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Daily Mail’e verdiği röportajda Salas, yalnızca Malmstrom’da değil, altı aylık bir süreçte farklı lokasyonlarda toplambenzer şekilde geçici olarak etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Füzelere fiziksel bir zarar verilmediğini vurgulayan Salas,ifadelerini kullandı.

HALK HÂLÂ GERÇEĞİ BİLMİYOR!



Salas, geçtiğimiz yıl Pentagon bünyesindeki Tüm Alan Anomali Çözüm Ofisi’nde resmi tanık olarak ifade verdi. Kendisinin yanı sıra emekli yüzbaşı David Schindele ve eski teğmen Robert Jacobs’ın da benzer tanıklıklarda bulunduğunu belirten Salas, bu anlatımların artık Savunma Bakanlığı’nın resmi kayıtlarında yer aldığını söyledi. Ancak hükümetin kamuoyunu hâlâ yeterli ölçüde bilgilendirmediğini savundu.



“Amerikan halkı ve dünya, bu olayların gerçek boyutunu bilmiyor. Yetkililer bunu kasıtlı olarak saklıyor. Üstelik bu yalnızca ABD’ye özgü bir durum da değil” diyen Salas, nükleer silahların dünya barışı için tehdit oluşturduğunu ve bu mesajın UFO’lar tarafından defalarca verildiğini iddia etti.





‘GERÇEK TEHDİT BU VARLIKLAR DEĞİL’

SADECE ABD’DE YAŞANMADI İDDİASI



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Pentagon’un tanımlanamayan hava olaylarını ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirdiğini hatırlatan Salas, buna katılmadığını şu sözlerle ifade etti:Salas, caydırıcılığa dayalı mevcut nükleer stratejinin kusurlu olduğunu, çünkü bu politikanın diğer ulusların silahlanmasını engellemediğini savunarak,dedi.Robert Salas’ın uyarılarına, UFO araştırmaları ve gazeteciliğiyle tanınan Bryce Zabel da destek verdi. Kaliforniya’da düzenlenenkonferansında konuşan Zabel, benzer olaylarınvegibi ülkelerde de yaşandığını belirtti.Zabel, 1982 yılında Sovyet Ukrayna’da meydana gelen çarpıcı bir olayı örnek göstererek,ifadelerini kullandı.

Bu tür olayların rastlantı değil, belirli bir amaca yönelik olduğunu savunan Zabel, “Bunlar rastgele değil; hedefli ve cerrahi müdahaleler. Eğer karşımızda düşmanca bir güç olsaydı, şimdiye kadar savaş çoktan başlamış olurdu” dedi.



‘İZLEME DEĞİL, SAVAŞ HAZIRLIĞI OLABİLİR’

Zabel, UFO’ların davranışlarına dair farklı yorumlara da açık olduğunu ifade etti. “Bir teoriye göre bu varlıklar yalnızca dolaylı iletişim kuruyor” diyen Zabel, “Bir diğerine göre izleme yapıyorlar. Ancak daha karanlık bir olasılığı da göz önünde bulundurmalıyız: Savaş öncesi istihbarat toplama. Yani bir savaş alanı hazırlığı” dedi. Zabel, şöyle devam etti:

“Eğer biz yabancı bir tehdide karşı hazırlık yapacak olsak, öncelikle onların nükleer altyapılarını analiz ederdik. Belki onlar da şu anda bunu yapıyor.”





GİZLİ ULUSLARARASI AĞ İDDİASI



TARİHİ VERİLERLE DESTEKLENEN UYARI

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Salas, dünya genelinde devletlerin bu tür olayları gizlemekte ortaklaştığını öne sürdü.diyen Salas, bu örgütlenmenin açgözlülük, güç hırsı ve ileri teknolojileri silaha dönüştürme isteğiyle motive olduğunu savundu.Bryce Zabel da bu görüşü paylaşarak,diye konuştu.Bu iddialar, 2024 yılında yayımlanan kapsamlı bir akademik çalışmayla da örtüşüyor. Emekli Hava Kuvvetleri çavuşu Larry Hancock ile Harvard Galileo Projesi’nden Ian Porritt’in liderliğinde yürütülen araştırmada, 1945 ile 1975 yılları arasında kaydedilmiş 500’den fazla iyi belgelenmiş UFO vakası analiz edildi.Çalışma, UFO gözlemlerinin çoğunlukla nükleer silahların üretildiği, test edildiği ya da depolandığı bölgelerde yaşandığını gösteriyor. Hanford nükleer üretim kompleksi, Oak Ridge, Los Alamos ve Nevada Test Sahası gibi yerlerde yoğunlaşan gözlemler, bu yapıların özel ilgi odağı olduğunu işaret ediyor.Örneğin, 21 Mayıs 1949’da Washington eyaletindeki Hanford tesisinde görevli personel, plütonyum üreten B Reaktörü üzerindebir cisim gördüklerini rapor etti. Hava Kuvvetleri kayıtlarında, bu cismin jetlerden daha hızlı hareket ettiği belirtildi.

Araştırma ekibi, nükleer tesislerin çevresinde tespit edilen tanımlanamayan hava olaylarını, nükleer olmayan askeri üsler ve yakın şehirlerle karşılaştırarak analiz etti. Sonuçlar, UFO gözlemlerinin kasıtlı ve bilinçli bir gözetlemeye işaret ettiğini ortaya koydu.



Hancock, “Bu zekânın bir öğrenme döngüsüne sahip olduğu açık. Ne aradıkları konusunda bağlamsal bilgiye sahipler. Bu, gelişmiş bir bilinç göstergesi” dedi.



Robert Salas, bu tür olaylara yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde yaklaşılması gerektiğini savundu. "Meksika ve Brezilya’da kongrelerde konuştum. Eğer gerçekten ne olduğunu öğrenmek istiyorsak, birleşik bir küresel cephe kurmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

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Daily Mail'in 'Top air force vet who 'witnessed UFOs turn off nuclear warheads' issues sobering warning' başlıklı haberinden derlenmiştir.