ABD'li emekli generallerden uyarı: 2024'te iç savaş çıkabilir!

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Geçtiğimiz yıl ABD'de yapılan başkanlık seçimleri Donald Trump'ın yenilgisiyle sonuçlanmış, Joe Biden yeni başkan olarak yönetimi devralmıştı. Ancak tüm dünya seçimlerden çok seçim sonuçlarından sonra ülkenin kalbi sayılabilecek Kongre Binası'na Trump taraftarları tarafından yapılan baskını konuşmuştu. Kanlı baskın, üzerinden geçen zamana rağmen ülke gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş ve Kongre Binası'na girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre'ye girmişti.

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Olaylara müdahale etmek üzere Kongre'ye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Insider'da yer alan bir habere göre ise ülkeyi derinden sarsan olayın ardından oluşan korku iklimi devam ediyor. Emekli ABD ordusu generalleri, askeri birliklerin Trump’çı bir adaya sadakat sözü vermesi durumunda, Kongre baskınından da hareketle 2024'te ülkede bir ayaklanma veya iç savaş çıkabileceğini söyledi.

Üç emekli ABD ordusu generali, 2024 başkanlık seçimlerinin ordudaki bazı kişiler tarafından kabul edilmemesi durumunda bir ayaklanma ve hatta bir iç savaş çıkabileceği konusunda uyardı.

Eski Tümgeneral Paul Eaton, eski Tümgeneral Antonio Taguba ve eski Tuğgeneral. General Steven Anderson, geçtiğimiz günlerde Washington Post'ta bir köşe yazısında bir takım uyarılarda bulundular ve 2024 seçimlerinden ve ordudaki ölümlere yol açabilecek 'kaos potansiyelinden' giderek daha fazla endişe duyduklarını ifade ettiler.

Generaller, Trump destekçileri tarafından 6 Ocak'ta Kongre'ye düzenlenen saldırıda yer alan gazi ve muvazzaf ordu mensuplarının sayısının rahatsız edici ölçüde fazla olduğunun altını çizdi.

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2024 seçimlerinden sonra bazı ordu mensuplarının yenilgiyi kabul etmeyerek ve gölge bir hükümete liderlik etmeye çalışacak Trump'çı bir adaya bağlılık sözü verebilecekleri olası bir senaryoda, askeri bir çöküşün iç savaşa yol açabileceğini söylemenin çok da uzak bir ihtimal olmayacağını söylediler.

Generaller kaleme aldıkları yazıda, son seçimden bu yana silahlı kuvvetlerde daha da fazla kargaşa ve bölünmenin ortaya çıktığını ve bunun son örneğinin Oklahoma Ulusal Muhafız Komutanı General Thomas Mancino tarafından yönetilen birliğin federal hükümet tarafından verilen aşı emirlerine itaat etmeyi reddetme direnişi olduğunu belirttiler.

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Mancino, Oklahoma Muhafızları federal olarak seferber olmasa da, başkomutanlarının devlet başkanı değil, eyaletin Cumhuriyetçi valisi olduğunu iddia etmişti.

Generaller, siyasi liderlerin kışkırtıcı söylemlerine engel olmak da dahil olmak üzere başka herhangi bir ayaklanmayı önlemek için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Emekli generaller ayrıca ordunun, yasadışı emirlerle nasıl başa çıkılacağını gözden geçirmek, potansiyel isyancıları belirlemek ve ortadan kaldırmak için istihbarat çalışması yapmak, saflarda yanlış bilginin nasıl yayıldığını tespit etmeye çalışmak gibi görevleri olması gerektiğini söylediler.

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Generaller ayrıca Savunma Bakanlığı'nın olası seçim sonrası senaryolarıyla ilgili tatbikatlar yaparak zayıf noktaları tespit etmesini ve güvenlik önlemleri almasını önerdi.