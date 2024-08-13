ABD'li emekli albay Douglas McGregor'dan akılalmaz itiraf: Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyoruz!

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ABD'li askeri analist Douglas McGregor, ABD ve İsrail'in “büyük savaş” senaryosunu anlattığı yayında ABD’nin Suriye’de PKK’yı Türkiye’ye yönelik saldırılar için hazırladığını itiraf etti.

Hamas Lideri İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast sonrası Ortadoğu'da gerilim artarken ve İran'ın İsrail'e yapacağı misilleme saldırısı beklenirken, yaptığı çarpıcı açıklamalarla tanınan ABD'li emekli albay Douglas MacGregor'dan da bölgedeki son durum hakkında yeni analizler geldi.

Sürecin İsrail'in parçası olduğu büyük bir savaşa doğru ilerlediğini söyleyen ABD'li analist Türkiye'ye yönelik dikkat çeken ifadelere de yer verdi.

“ERDOĞAN TÜRKİYE’Yİ SAVAŞTAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYOR”

MacGregor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar yaptığını, İsrail'den hiç hazzetmediğini ancak ısrarla Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığının altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde, bunun Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağının farkında olduğunu belirten Douglas MacGregor, bölgedeki durumu değerlendirirken Türkiye itirafında bulundu.

MacGregor, Amerika'nın Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi hazırladığını söyledi.

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'de eğitip-donattığı ve tırlarla silah ve mühimmat gönderdiği biliniyor.

“BU KEZ İSRAİL DE KİRLİ PLANIN PARÇASI”

Douglas MacGregor, konuşmasında bu bilgiler ışığında itirafta bulunup ABD’nin terör örgütü PKK’yı Türkiye’ye yönelik yeni saldırılara hazırladığını söyledi.

MacGregor, ABD’nin daha önce PKK’yı Türkiye’ye saldırmak konusunda desteklediğini kabul ederken şimdi ise İsrail’in Suriye üzerinden PKK’yı kullanarak Türkiye’ye saldırı planı hazırlığında olduğu iddiasını da dile getirdi.

Douglas MacGregor konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. Ama bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular. Onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar.

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Yani İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Biz ABD olarak zaten bunun bir parçasıyız."