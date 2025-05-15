ABD'li dondurma firmasının kurucu ortağı, İsrail karşıtı protestoda gözaltına alındı

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Savaş karşıtı aktivist grup CodePink, sosyal medya platformu X üzerinden ABD'li bir Yahudi olan Cohen'in gözaltına alınma anlarını gösteren bir video paylaştı.

Videoda, Kennedy Jr'ın da katıldığı Kongre'deki bir oturum sırasında Cohen'in "Kongre, Gazze'de çocukları öldüren bombaları gönderiyor ve bunun bedelini Medicaid kesintileriyle ödüyor" diye protesto ettiği görülüyor.

Daha sonra Ben&Jerry's'in kurucularından Cohen'in polisler tarafından salondan dışarı çıkarıldığı ve gözaltına alındığı anlaşılıyor. Cohen bu sırada Gazze'ye desteğini dile getirmeyi sürdürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

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SAĞLIK BAKANI'NA 'ABD KARŞITI' SUÇLAMASI

Ben & Jerry's dondurma şirketinin kurucu ortağı Ben Cohen, Çarşamba günü Senato Sağlık Komisyonu'nda düzenlenen duruşma sırasında gözaltına alınan yedi kişi arasında yer aldı. Robert F. Kennedy Jr.'ın ifade verdiği sırada başlayan protestolarda, "RFK AIDS'li insanları öldürüyor!" şeklinde sloganlar atıldı.

Komite salonunda "Bobby yalan söylediğinde çocuklar ölür" ve "Aşı karşıtı, bilim karşıtı, Amerika karşıtı" gibi ifadeler duyuldu. Capitol Polisi, olay yerine hızla müdahale ederek protestocuları binadan çıkarmaya başladı.

GAZZE'DE YOKSUL ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYORSUNUZ'

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Cohen, ABD hükümetini Gazze'de yaşanan insani krizde rol oynamakla suçladı. Olay anına ait görüntülerde, dondurma şirketi yöneticisinin ayakta bağırdığı ve el hareketleri yaptığı görülüyor.

"Gazze'de yoksul çocukları öldürüyorsunuz ve bunun bedelini buradaki çocukların Medicaid'ini keserek ödüyorsunuz" diye haykıran Cohen, polis tarafından dışarı çıkarılırken bile protestosuna devam etti. Salondan uzaklaştırılırken, "Kongre'nin kuşatmayı hafifletmesi ve Gazze'ye gıda girişine izin vermesi gerekiyor" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

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'ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYORLAR'

Protestodan önce Cohen, Demokrat Partili Temsilci Rashida Tlaib ile birlikte Filistin yanlısı bir etkinliğe katılmıştı. Yaşananların ardından sosyal medyadan paylaşım yapan iş insanı, "Kongre'ye Gazze'deki yoksul çocukları bombalarla öldürdüklerini ve bunun bedelini ABD'de yoksul çocukları Medicaid'den atarak ödediklerini söyledim" ifadelerini kullandı.

Cohen, paylaşımında "Yetkililerin cevabı bu oldu" diyerek gözaltına alınma anını gösteren bir video ekledi. Senato yetkilileri ise komite çalışmalarının aksamasına neden olan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.