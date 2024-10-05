ABD’li doktorlardan Biden’a mektup: İsrail’i silahlandırmaktan vazgeç

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Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde gönüllü olarak görev yapan 99 ABD’li sağlık çalışanı, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazarak kalıcı ateşkes sağlanana kadar İsrail’e silah sevkiyatının durmasını istedi. “Gazze Sağlık Mektupları” adlı sitede yayımlanan mektupta Filistin halkının yaşadığı acılara yer verildi ve çalışırken tanık oldukları savaş suçlarını görüşmek üzere Beyaz Saray’da bir toplantı talep edildi.

ÇIĞLIKLARIMIZI DUYUN

Doktor, cerrah, hemşire ve ebelerden oluşan sağlık çalışanları; İsrail’in iddialarının aksine, “tıbbi tesislerde Hamas’ın faaliyet gösterdiğine bir kez bile şahit olmadıklarını” belirtti. Çalışanların topladıkları tıbbi verileri de ekledikleri mektupta, İsrail ordusunun Gazze’deki tüm sağlık altyapısını kasıtlı olarak hedef aldığı vurgulandı. “Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, Gazze’den döndüğümüzden beri çoğumuzun gördüğü kâbusları görmenizi isteriz. Bizim silahlarımız tarafından sakat bırakılan çocukların ve onları kurtarmamız için annelerin çığlıklarını duymanızı dileriz” ifadelerine yer verilen mektupta rutin olarak başlarından veya göğüslerinden vurulan Filistinli çocukların hastanelere geldiği belirtildi.

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ZEHİRLİ SUYLA MAMA

Toplamda 200 haftadan fazla Gazze’de hizmet veren sağlık çalışanları, bu süre boyunca yetersiz beslenme yüzünden hamile kadınların düşük yaptığını, içilebilir suya erişim olmaması nedeniyle bebeklerin öldüğünü anlatıldı. “Gazze’de yetersiz beslenen annelerin düşük kilolu bebeklerine zehirli suyla yapılmış bebek maması verdiğini gördük. Dünyanın bu masum kadınları ve bebekleri terk ettiğini asla unutamayız” denildi.

GAZZE’DE OLDUĞU GİBİ LÜBNAN’DA DA HEDEF HASTANELER

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) son 24 saat içinde Lübnan’da 28 sağlık çalışanının öldürüldüğünü açıkladı. DSÖ Başkanı Tedros Ghebreyesus, Lübnan’ın güneyinde 40’a yakın sağlık merkezinin kapalı olduğunu ve Beyrut’ta beş hastanenin boşaltıldığını belirterek “Birçok sağlık çalışanı bombardımanlar nedeniyle çalıştıkları alanları terk ediyor” dedi.