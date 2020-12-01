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Haber Giriş: 01.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD'li diplomattan ilginç yorum

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ABD'li diplomattan ilginç yorum
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ABD’nin eski Ankara büyükelçilerinden ve yakında emekli olacağını açıklayan Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin yurtdışı operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin yurtdışı operasyonları ile Suriye ve Libya gibi ülkelerde Rusların askeri hedeflerini engellediğini belirterek “Bu kötü bir şey değil” dedi. Jeffrey aynı zamanda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortadoğu’da herkesi korkutuyor. Çok öngörülümez ve çok kararlı. Siyasi boşluk gördüğü yerlere giriyor” dedi.

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