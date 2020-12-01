ABD'li diplomattan ilginç yorum

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’nin yurtdışı operasyonları ile Suriye ve Libya gibi ülkelerde Rusların askeri hedeflerini engellediğini belirterek “Bu kötü bir şey değil” dedi. Jeffrey aynı zamanda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortadoğu’da herkesi korkutuyor. Çok öngörülümez ve çok kararlı. Siyasi boşluk gördüğü yerlere giriyor” dedi.