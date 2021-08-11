ABD’li diplomatlarda gizemli hastalık

ABD’li üst düzey ulusal güvenlik ve istihbarat yetkilileri geçen cuma, Amerikalı diplomatları etkileyen gizemli bir hastalığı ele almak üzere toplandı. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines başkanlığındaki kritik toplantının katılımcıları arasında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CIA Direktörü Bill Burns ve FBI Direktörü Chris Wray da vardı. Bu düzeydeki bir buluşma, Washington yönetiminin konuya verdiği öneme işaret etse de henüz hastalık hakkında çok az şey biliniyor.



BELİRTİLERİ NELER

En yaygın semptom duyma problemi. Hastalar sert mekanik sesler duyduklarını, kulaklarında basınç hissettiklerini anlatıyor. Baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı ve konsantrasyon güçlüğü hemen tüm hastaların ortak şikâyeti. Bazı durumlarda semptomlar, çalışanların işlerinden ayrılarak ABD’ye dönmelerini gerektirecek kadar yoğun olabiliyor.

KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ

En az 200 Amerikalının bu hastalıktan etkilendiği biliniyor. Vakaların yarısını CIA ajanları oluşturuyor. Kalanlarsa Savunma ve Dışişleri Bakanlığı çalışanları ile aile üyeleri. Kanadalı diplomatlar arasında da iki düzineden fazla vaka olduğu bildirildi.

SADECE KÜBA’DA MI VAR

İlk rapor edilen yerin Havana olması sebebiyle bu şekilde anılsa da aslında hastalık; Rusya, Polonya, Avusturya, Gürcistan, Tayvan, Kolombiya, Çin, Kırgızistan, İngiltere ve Özbekistan’da görevli ABD’liler arasında da görüldü. Washington’da bile 2 vaka kayıtlara geçti.

HASTALIĞA NE SEBEP OLUYOR

Başlangıçta bir çeşit “ses silahının” diplomatları hasta ettiği düşünülürken, sonrasında radyo frekansı teorisi öne çıktı. Yoğun radyo frekansı gerçekten de şikâyetlere konu rahatsızlıklara yol açsa da Amerikalıların başına gelenin bu olduğuna dair kanıt yok.

ARKASINDA RUSYA MI VAR

Kanıt olmamasına karşın hem Trump hem Biden yönetiminden bazı yetkililer, Rusya’yı suçladı. Bir teoriye göre Rusların ABD’lilerin elektronik cihazlarından veri çalmak isterken izledikleri yöntemler istemeden böyle bir yan etki doğurdu. Ardından bu, bir çeşit saldırı taktiği olarak benimsendi. Bir başka teoriye göre de Rusya, küçük boyutlara sahip ve bir kilometre mesafeden kurbanını etkileyebilecek enerji silahı geliştirmeyi başardı. Rusya tarafı iddiaları net bir dille reddediyor.

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