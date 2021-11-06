ABD’li diplomat: Dedeağaç, Türkiye için tehdit değil

Haberin Devamı

Pyatt, Selanik’te düzenlenen bir paneldeki konuşmasında “ABD ile Yunanistan’ın, Doğu Makedonya ve Trakya’daki ortaklık ilişkisi, Türkiye için tehdit oluşturmuyor” dedi. İki ülke arasında ekim ayında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA-1990) güncellenmiş yeni protokolüne değinerek “Savunma işbirliğimiz daha doruğa çıkmadı” diyen Pyatt, Yunanistan ile aynı stratejik çıkarları paylaştıklarını belirtti.

Yunanistan, bu protokol çerçevesinde, Türkiye’ye 45 km mesafede bulunan Dedeağaç şehrindeki kara kuvvetlerine ait “Yanuli” karargâhını üs olarak kullanması için ABD’ye tahsis etmişti. ABD de son yıllarda Avrupa’ya personel ve askeri malzeme sevkıyatı için Dedeağaç limanını kullanıyor. Bu arada, Elefteros Tipos gazetesi de ABD’nin Doğu Avrupa’da Rusya tehdidine karşı Dedeağaç limanınına yapması beklenen dev sevkıyatı 15 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceğini yazdı.