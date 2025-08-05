ABD’li Demokratlardan Trump’a çağrı: ‘Sen de Filistin’i tanı’

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YAKLAŞIK 22 aydır Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırım savaşıyla Avrupalı devletleri Filistin konusunda somut adımlar atmaya sevk eden İsrail’in katliamları, en büyük müttefiki ABD’de dahi bazı siyasi çevreleri bile harekete geçirdi. Amerikan Axios’ta yer alan bir habere göre 13 Demokrat Partili Kongre üyesi, ABD Başkanı Donald Trump’a bir mektup yazarak “Filistin devletini tanıma” çağrısında bulundu. Axios’un haberine göre Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya hitaben yazılan mektupta, “Bu trajik dönem, dünyaya Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkının tanınmasının artık çok geciktiğini göstermiştir. ABD dahil olmak üzere Filistin devletini hâlâ tanımamış olan ülke hükümetlerini, bu yönde adım atmasını teşvik ediyoruz” dendi.

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SEMBOLİK AMA ÖNEMLİ

ABD ve İsrail arasındaki yakın müttefiklik ilişkisinden dolayı Washington yönetiminin bu yönde bir adım atması mümkün görünmese de Axios’ta yer alan değerlendirmeye göre mektup, Kongre üyelerinin Gazze’deki insani kriz karşısında duyduğu rahatsızlığın yansıması. 2023 yılındaki benzer bir çıkışa yalnızca 5 Kongre üyesi destek verirken, bu defa sayının kısa sürede 13’e ulaştığına dikkat çekilen haberde, bazı Cumhuriyetçiler ve İsrail yanlısı Demokratlar da dahil olmak üzere birçok Kongre üyesinin İsrail’e yönelik sert eleştirilerde bulunmaya başladığı hatırlatıldı. Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta, Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarını açıklamıştı.

İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN ÇAĞRI

İsrailli eski üst düzey güvenlik yetkilileri de Trump’a bir mektup yazarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’deki savaşı bitirmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Aralarında 3 eski Mossad Direktörü, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet başkanlığı yürütmüş 5 isim ile 3 eski genelkurmay başkanının da bulunduğu 550 üst düzey eski istihbarat ve ordu yetkilisi Trump’tan Netanyahu’nun Gazze’ye ilişkin kararlarını “yönlendirmesini” istedi. “Profesyonel değerlendirmemiz, Hamas’ın artık İsrail için stratejik bir tehdit oluşturmadığı yönündedir” ifadelerine yer veren mektupta, Trump’tan, “savaşı” sona erdirmesi, esirleri geri getirmesi ve Hamas yerine yeniden yapılandırılmış Filistin yönetiminin Gazzelilere alternatif sunmasına yardımcı olacak bir bölgesel-uluslararası koalisyon oluşturması talebinde bulunuldu.

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SALDIRILARI GENİŞLETME KARARI

Öte yandan İsrail ve ABD’nin başarısız olan Gazze’de ateşkes anlaşması girişimlerinde yeni bir yaklaşımı değerlendirdiği belirtiliyor. Amerikan basınına göre daha önceki anlaşma taslaklarında savaşı bitirmeye yönelik herhangi bir öneride bulunmayan İsrail ve ABD, önceki anlaşma taslaklarından farklı olarak tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın tamamen sona erdirilmesini öngören bir anlaşma üzerinde çalışacak. Ancak İsrail, bunun için Hamas’ın silah bırakarak Gazze’yi terk etmesini şart koşuyor. İsrail basını ise Netanyahu’nun İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kapsayacak şekilde Gazze’ye saldırıları genişletme kararı verdiğini öne sürdü. İsrail kabinesinin ise Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi ve ateşkes müzakerelerinin geleceği hakkında bu hafta bir karar vereceği iddia edildi.

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İNGİLTERE’DEN GAZZELİ ÇOCUKLARA HAYAT KORİDORU

İNGİLTERE hükümeti, Gazze’deki ağır hasta veya yaralı çocukların tahliye edilerek tıbbi tedavi için İngiltere’ye getirilmesi planlarının “hızla” hayata geçirileceğini açıkladı. İngiliz basınına göre detayları henüz belli olmayan programda her çocuk için bir refakatçi öngörülürken, gerekirse kardeşler de programa dahil edilecek. Gönüllü sağlık çalışanlarının yer aldığı Project Pure Hope (Saf Umut Projesi) adlı sivil proje kapsamında, bu yıl içerisinde üç çocuk tedavi için İngiltere’ye getirilmişti.

İsrail saldırılarında dün de en az 65 Gazzeli hayatını kaybetti. Ayrıca 6 kişinin daha açlık nedeniyle öldüğü belirtilirken, beslenme yetersizliği nedeniyle ölenlerin sayısı 93’ü çocuk olmak üzere 175’e çıktı.