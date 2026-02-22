ABD’li Büyükelçiden skandal sözler: ‘Nil’den Fırat’a İsrail’in hakkı’

Haberin Devamı

ABD’nin Evanjelist vaiz kökenli İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee (71), ABD’li muhafazakâr gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, İsrail’in Gazze’deki soykırımında çocukları öldürmesini ve “Tevrat’a dayalı Büyük İsrail” görüşünü savundu.

İSRAİL CASUSUNU SORDU

Röportajın başında Carlson, Huckabee’nin ABD’de İsrail adına casusluk yaptığı için tutuklanan ve daha sonra ülkesine iade edilen İsrailli Jonathan Pollard’la Amerikan basınında sızdırılan gizli görüşmesini sorunca Huckabee, İsrail casusu Pollard ile Büyükelçilikte görüştüğünü ve güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri olduğu için bunun “gizli bir görüşme” olmadığını öne sürdü.

İSRAİL’İN AVUKATI GİBİ

Carlson, İsrail’in nükleer programına ilişkin iddiaları da gündeme getirerek, “İsrail’in nükleer silah programını çalınmış ABD malzemeleriyle geliştirdiği iddiaları hakkında ne diyorsunuz” diye sorunca, İsrail’in nükleer silah programını reddetmeyen Huckabee, “Nükleer programıyla İsrail’in kendini savunma hakkı var ve işbirliği içindeyiz” karşılığını verdi. İsrail’in ABD’yi İran’a karşı savaşa sürüklemek mi istediğinin sorulması üzerine Huckabee, “İran gerçek tehdit, nükleer eğilimleri var. Savaş kışkırtması değil bu barış için caydırıcılık” ifadelerini kullandı.

İRAN SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Carlson’ın “Bu, Amerikan askerlerini İsrail’in savaşları için feda etmek değil mi? Nükleer malzemeler çalındı iddialarını nasıl görmezden geliyorsunuz? İran ile savaş, ABD için felaket olur? Neden İsrail’in gündemini takip ediyoruz” sorusuna ise Huckabee, “Tucker, sen yanlış bilgilendirilmişsin. İran rejimi Amerikalıları öldürmek istiyor ve 47 yıldır ‘Amerika’ya ölüm’ diyorlar. İsrail, ABD’nin çıkarlarını koruyor. Nükleer konuda şeffafız ve bu ortak güvenlik için” diyerek yanıt verdi.

‘BİR GÜNDE ÖLDÜRÜRDÜ’

İsrail’in Gazze’deki binlerce çocuğu öldürmesine ilişkin ise Huckabee, Carlson’ın “14 yaşındaki Hamas militanlarının ölümleri hakkında ne hissediyorsun?” sorusuna “Eğer buna katılmışlarsa Tanrı yardım etsin” yanıtını verdi. Carlson’ın “14 yaşındaki çocuğun karar verme imkanı var mı, yetişkinler tarafından kullanıldığı için ölümü hak ediyor mu”

sorusuna da Huckabee, “Silah tutuyorsa, ayrıca İsrail isteseydi Gazze’deki tüm çocukları bir günden kısa sürede öldürebilirdi ama yapmıyor” dedi.

‘TANRI ONLARA VERDİ’

Carlson’ın, İsrail’in Nil’den Fırat’a kadar “vadedilmiş topraklar” iddiasına ilişkin sorusu üzerine Huckabee, İncil’e atıfta bulundu. Carlson’un, “Bu Mısır’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Ürdün’ün, Lübnan’ın ve Suudi Arabistan’ın bir kısmını kapsar. Yani tüm Ortadoğu’yu almak anlamına geliyor” diye itiraz etmesi üzerine Huckabee, “İsrail’in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi” ifadesini kullandı. Huckabee ayrıca, İsrail’in bu sınırlar üzerinde tam egemenlik kurmasının yakın zamanda gerçekleşmesini beklemediğini belirterek, “İncil’e göre, evet, bu, Yahudi halkına sonsuza dek mülk olarak verilen vaat edilmiş topraklardır. Eğer bir gün İsrail bu toprakların tamamı üzerinde egemenlik veya kontrol kurarsa hepsini almaları sorun olmaz.” Carlson, “Peki Amerika neden bunu desteklemeli” diye sorunca Huckabee, “Çünkü İncil böyle diyor ve bu kutsal bir hak” yanıtını verdi.

Huckabee, Foxbusiness kanalında sunucunun ‘İsrail, Gazze’nin yeniden inşası için tek bir kuruş ödemeli midir’ sorusuna ‘Kesinlikle hayır’ diyerek İsrail’in Hamas saldırılarıyla zaten bedel ödediğini savundu.

İKİ SİVRİ İSİM: MUHAFAZAKÂR GAZETECİ EVANJELİST BÜYÜKELÇİ

- Tucker Carlson: 56 yaşındaki muhafazakâr haberci Carlson, Fox News’tan ayrıldıktan sonra kanalında kendine özgü röportajlarıyla ses getiriyor. Trump’ı destekleyen ‘Amerika’yı Yeniden Büyük Yap’ kanadına yakın olan Carlson, İsrail’in Gazze saldırılarını ve İran’a savaş hazırlığını sorgulayan isimlerden. Suudi “Rotana Haliciyye” televizyon kanalına röportaj veren Carlson, “İsrail, ABD için çok büyük bir yük. Aslında, sınırlarımız dışında karşılaştığımız en büyük yük” ifadesini kullandı.

- Mike Huckabee: Eski Arkansas Valisi, 2008 ve 2016’da Cumhuriyetçi Parti’den başkan aday adayı oluyor ama başarı olamıyor. Sıkı bir İsrail destekçisi, yarıştan çekilince Trump’a destek veren isimlerden oluyor. Filistin kimliğini, iki devletli çözümü reddeden Huckabee, eski bir Evanjelist vaiz. Evanjelistlerde Yahudileri ‘Tanrı’nın seçilmiş insanları’ varsayarak kendilerinden üstün gören bir yaklaşım söz konusu.