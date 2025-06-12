ABD’li Büyükelçi’den bir tuhaf çıkış! Müslüman ülkeler Filistin’e toprak versin

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ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Ortadoğu’da bir Filistin devletinin kurulması için Müslüman ülkelerin kendi topraklarından feragat etmesi gerektiğini savundu. Filistin için iki devletli çözüme karşı çıkan Huckabee’nin açıklamalarının, bu ay sonunda düzenlenecek BM konferansı öncesinde gelmesi dikkat çekti.

‘İSRAİL’DE KURULMASIN’

BBC’ye verdiği röportajda gelecekte bir Filistin devleti kurulması için komşu Müslüman ülkelerin toprak vermesini öneren ABD’li Büyükelçi “Müslüman ülkelerin İsrail’in kontrolündeki toprakların 644 katı kadar toprağı var. Bu yüzden, eğer Filistin devleti kurulması yönünde bir istek varsa, kendi topraklarında kurulmasını kabul etmeye istekli Müslüman ülkeler çıkabilir” dedi. Huckabee, kurulacak Filistin devletinin sözde “İsrail topraklarında” olmak zorunda olmadığını iddia etti. Oysa İsrail’in Filistin’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin işgal altında tuttuğu biliniyor. Büyükelçi Huckabee, daha önce de benzer bir tartışmalı öneride bulunmuştu. Fox News’e verdiği bir röportajda, Filistin devletinin kurulmasına destek veren Fransa’yı hedef almış ve “Fransa, Filistin devletinin kurulmasında bu kadar kararlıysa, Fransız Riviera’sından bir parça ayırsın ve devleti kursun” demişti.

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ZAMANLAMAYI BEĞENMEDİ

İsrail ve Filistin arasında barış için önerilen ve ABD yönetimi de dahil olmak üzere uluslararası destek gören iki devletli çözümün “arzulanan bir hedef” olarak görüldüğünün farkında olduğunu ifade eden Büyükelçi Mike Huckabee, “Ancak soru şu ki bu çözüm nerede olmalı” sorusunu sordu. Huckabee, 17-25 Haziran tarihlerinde Birleşmiş Milletler’in New York’taki merkezinde yapılacak Filistin konferansına da değinerek “Bu süreç zamansız ve uygunsuz. Avrupa devletlerinin savaşın ortasında böyle bir dayatmada bulunması da tamamen yanlış bir yaklaşım” ifadelerini kullandı. Huckabee, bu yaklaşımın İsrail’in “güvenliğini azaltacağını” savundu. Fransa ve Suudi Arabistan sponsorluğunda yapılması beklenen konferans, iki devletli bir çözümün gündemde tutulmasını hedefliyor. Huckabee Evanjelist, Baptist papazı olarak da görev aldı. Hatta İsrail’e büyükelçi atanmasında Evanjelist inancının da etkili olduğu söyleniyor. Evanjelistler İsrail devletinin kurulması ve Kudüs’te yıkılan tapınağın yeniden inşasıyla İsa Mesih’in ikinci kez dünyaya geleceğine inanıyor.

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SÖZCÜ: KENDİ ADINA KONUŞUYOR

Huckabee Bloomberg’e verdiği röportajda ise ABD’nin artık bağımsız bir Filistin devleti hedefine bağlı olmadığını iddia etti. Filistin toplumunun “Yahudi karşıtlığını teşvik eden bir kültüre sahip olduğunu” öne süren Huckabee, bu kültürel yapı değişmediği sürece bir devlet kurulmasının mümkün olmadığını savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise Huckabee’nin sözlerini “bireysel bir değerlendirme” olarak niteleyerek “Büyükelçi kendi adına konuşuyor. ABD’nin Ortadoğu politikasından yalnızca Başkan ve Beyaz Saray sorumludur” yanıtını verdi.