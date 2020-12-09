ABD’li büyükelçi: Fransa’da olanlardan endişeliyiz

Sınıfta Hz. Muhammed karikatürleri gösterdiği gerekçesiyle bir öğretmenin öldürülmesi üzerine Macron, çok sayıda cami ve derneğin kapatılması için harekete geçmişti. Brownback, gazetecilerin bu girişim hakkındaki sorusu üzerine, “Açıkça, Fransa’da olanlardan endişeliyim. Sert olduğunuzda durum kötüleşir” dedi. Ülkelerin dini gruplarla anlaşmazlık yaşamaması gerektiğini belirten ABD’li Büyükelçi, “Temel dini özgürlükler var ve bunlar hükümet tarafından korunmalı” ifadelerini kullandı.