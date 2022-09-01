ABD'li bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: En riskli kan grubunu açıkladılar!

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ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Maryland'de görev alan bilim insanlarının imza attığı araştırma kan grubu ile beyin kanaması geçirme riski arasında bağlantı olabileceğini ortaya koydu.

IFL Science'da yer alan habere göre, kan grubu A olan kişilerin 60 yaşından önce beyin kanaması geçirme riskinin diğer kan gruplarına oranla daha fazla olduğu sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar A kan grubuna sahip kişilerin erken felç geçirme riskinin diğer kan gruplarına sahip kişilere göre yüzde 18 daha yüksek olduğunu açıkladı.

EN AZ RİKLİ KAN GRUBU 0

Sonuçları saygın tıp dergisi Neurology’de yayınlanan araştırmaya göre, 2'nci en riskli grubun B olduğu bilgisine yer verildi.

ABD'li bilim insanları kan grubu 0 olanlar için söz konusu riskinin ise daha düşük olduğunu belirledi.

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0 kan grubuna sahip kişilerde riskin yüzde 12 daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bilim insanları söz konusu sonucun birden fazla bilimsel çalışmanın sonuçlarını birleştiren istatistiksel bir analiz olan 'Meta-analiz'e dayandığının altını çiziyor.

Ekipten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Bu çalışma, genetik olarak önceden belirlenmiş kan grubumuzun erken felç riskinde nasıl bir rol oynayabileceğine dair önemli bir soruyu gündeme getiriyor.'

'BAĞLANTININ NEDENİNİ HALA BİLMİYORUZ'

Araştırmacılar, erken felç ile A kan grubu arasındaki bu bağlantının doğasının henüz tam olarak anlaşılmadığının altını çizdi.

çalışmanın baş araştırmacısı ve Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Nöroloji Profesörü elde ettikleri sonuçlar ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'A kan grubunun neden daha yüksek bir risk oluşturduğunu hala bilmiyoruz. Ancak bunun büyük olasılıkla kan damarlarını oluşturan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle ve diğer dolaşımdaki proteinlerle bir ilgisi olabilir.'

BİNLERCE VAKA MERCEK ALTINA ALINDI

Çalışma kapsamında ekip, 18 ila 59 yaşları arasındaki kişilerde genetik ve iskemik inme üzerine önceki 48 çalışmanın bir meta-analizini gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 17 bin felçli hasta ve hiç inme geçirmemiş yaklaşık 600 bin sağlıklı insan mercek altına alındı.